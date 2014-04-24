المالك: السجن 4 سنوات للمتجسسين على الخصوصية

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، سلطان المالك، أن عقوبة "الهاكرز" الذي يتجسس على حياة الناس الخاصة، أو يمس القيم الدينية والآداب العامة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكشف المالك خلال محاضرته عن جرائم المعلومات التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية، أن غرامة مخترقي المواقع الإلكترونية "الهاكرز" تتراوح بين 500 ألف و5 ملايين ريال، والسجن من عام إلى 10 سنوات، وفق لوائح مكافحة جرائم المعلومات التي اعتمدتها الهيئة في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن عقوبة التنصت والدخول غير المشروع من أجل الابتزاز والتخريب والمساس بالحياة الخاصة تصل للسجن عاما وغرامة 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، والاستيلاء على أموال عبر الاحتيال، وسرقة المعلومات البنكية والائتمانية تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الدخول غير المشروع لإلغاء أو إتلاف بيانات خاصة، وإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، وإعاقة الوصول إلى الخدمة (هاكرز)، فإن عقوبته السجن مدة لا تزيد على 4 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الترويج للإرهاب وصناعة المتفجرات وسرقة بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني، فتصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال.

وشدد على أن السعودية تعاملت مع الهاكرز بكثير من اليقظة والاهتمام، فصدر مرسوم ملكي كريم بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ليحدد وينظم استخدام الفضاء المعلوماتي عبر الشبكة العنكبوتية وبرامج الحاسب الآلي، ويهدف النظام إلى الحد من جرائم المعلوماتية، والمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.