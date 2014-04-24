انتحار سعودي شنقاً

تحقق الجهات الأمنية في حادثة انتحار شاب عشريني في محافظة رنية (350 كيلومتراً شرق محافظة الطائف)، عثر عليه متدلياً من سقف غرفة في أحد أحياء المحافظة، بعدما ربط عنقه في قطعة قماش.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي أن "الجهات الأمنية في شرطة محافظة رنية تسلمت صباح اليوم الخميس بلاغاً بوجود شخص متوفى في منزله في أحد أحياء المحافظة، وفور تلقي البلاغ انتقل المختصون والجهات ذات العلاقة إلى الموقع، ومن خلال إجراء معاينة الجثة اتضح أنها تعود لمواطن سعودي في العشرين من عمره، قام بإيذاء نفسه، وذلك بربط قطعة قماش حول رقبته في قاعدة مروحة الغرفة، ما أدى إلى وفاته".

وأوضح المقدم القرشي أنه تم نقل الجثمان إلى المستشفى لإكمال إجراءات الطبيب الشرعي، وبعد التحقيقات الأولية تبين أنه يعاني من اعتلال نفسي، مؤكداً أن التحقيقات لازالت جارية، تمهيداً لإحالة ملف القضية للجهات المختصة.