بيان تفصيلي لوزارة الصحة عن الكورونا

أصدرت وزارة الصحة بياناً تفصيلياً عن الكورونا في السعودية. وأوضحت بالتاريخ الحالات المصابة التي بلغت 13 هذا اليوم، ومن بينها وفاة شاب (29 عاماً) في مستشفى الملك فهد بجدة، وفيما يلي نص البيان:

العدد الكلي للحالات المؤكدة مؤخراً: 13حالة

• توزيع الحالات على مدن المملكة :

 5 حالات في مدينة الرياض

 2 حالتان في محافظة جدة

 4 حالات في العاصمة المقدسة

 حالة واحدة في المدينة المنورة

 حالة واحده مبلغ عنها من قبل ممثل الصحة العالمية منوم بالاردن لمواطن سعودي

• توزيع الحالات على مستشفيات المملكة

 5 حالات في المستشفى العسكري بالرياض

 حالة واحدة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة

 حالة واحدة في مستشفى احد بالمدينة المنورة

 حالة واحدة في مستشفى قوى الامن بالعاصمة المقدسة

 3 حالات في مستشفى النور بالعاصمة المقدسة

• الوضع الصحي للحالات :

 حالة واحدة بدون اعراض

 3 حالات مستقرة ومنومة في الاجنحة

 حالة واحدة مستقرة بالأردن

 6 حالات في العناية المركزة

 2 حالات وفيات



• تفاصيل الحالات

1/ مواطن 80 سنه ,لدية مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وفشل كلوي مزمن وسرطان في الدم ,دخل المستشفى العسكري بالرياض في تاريخ 28/3/2014 , توفى رحمه الله في تاريخ 22/4/2014 م .

2/مواطنة 69 سنة ,لديها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ,دخلت المستشفى العسكري بالرياض بتاريخ 18/4/2014 م تشكو من اعراض قدم السكري , ثم اصيبت بالتهاب رئوي ,منومه في المستشفى على الجهاز التنفسي الاصطناعي .

3/ مواطن 70 سنة , لديه امراض في القلب ومرض رئوي مزمن دخل المستشفى العسكري بالرياض بتاريخ 4/4/2014 م بالتهاب رئوي , منوم في المستشفى على الجهاز التنفسي الاصطناعي .

4/مواطنة 72 سنة ,لديها مرض السكر وارتفاع ضغط الدم , دخلت المستشفى العسكري بالرياض بتاريخ 5/4/2014 م ثم اصيبت بالتهاب رئوي منومة في المستشفى على الجهاز التنفسي الاصطناعي .

5/ مواطن 88 سنة لديه مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وجلطة دماغية ,دخل المستشفى العسكري بالرياض بتاريخ 27/3/2014م ثم اصيب بالتهاب رئوي وحالته الصحية مستقرة .

6/ مواطن 41 سنة مخالط لحالة مؤكدة بمحافظة جدة ولا توجد عليه أي اعراض.



7/ مواطنة 74 سنة ,دخلت مستشفى الملك فيصل التخصصي بمحافظة جدة بتاريخ 14/4/2014م تعاني من اعراض فقر الدم , ظهرت عليها اعراض التهاب رئوي بتاريخ 20/4/2014 م منومه في العناية المركزة .

8/مواطن 46 سنة دخل مستشفى قوى الامن بالعاصمة المقدسة بتاريخ 21/4/2014 م باعراض تنفسية منوم في العناية المركزة .

9/ مواطن 68 سنة دخل مستشفى النور بالعاصمة المقدسة بتاريخ 12/4/2014م , نتيجة العينة سلبية بتاريخ 14/4/2014 م , اصبحت ايجابية بتاريخ 22/4/2014 م منوم في العناية المركزة .

10/معتمر تركي الجنسية 65 سنة دخل مستشفى النور بالعاصمة المقدسة باعراض تنفسية , حالته الصحية مستقرة .

11/ مقيم برماوي الجنسية 52 سنة دخل مستشفى النور بالعاصمة المقدسة بتاريخ 18/4/2014 م توفي بتاريخ 22/4/2014 م .



12/ مواطن 13 سنة لديه مرض الربو , ظهرت عليه اعراض تنفسية بتاريخ 9/4/2014م , دخل مستشفى احد بالمدينة المنورة بتاريخ 21/4/2014 م حالته الصحية مستقرة .

13/ حالة مبلغ عنها من قبل ممثل منظمة الصحة العالمية بالأردن لمواطن 25 سنه من محافظة القريات , تم ابلاغ الوزارة بنتيجة فحصه الايجابية, مازال في الاردن وحالته الصحية مستقرة .

• حالتي وفاة لمريضين كانت حالتهما مشتبهة وتأكدت وهي على النحو التالي:

o مقيم يعمل في المجال الصحي في محافظة الخرج يبلغ من العمر 45 عاما و يعاني من امراض مزمنة وتوفاه الله يوم 21 /4/2014م

o مواطن يبلغ من العمر 29 سنة اصيب بالعدوى من المجتمع و توفي في مستشفى الملك فهد بجدة يوم 22/4/2014م

