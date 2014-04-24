تعيين مستشار مستقل في "الصحة" لمحاصرة "كورونا"

أعلن وزير الصحة المكلف، المهندس عادل فقيه، عن تعيين الدكتور طارق مدني مستشاراً طبياً مستقلاً لوزارة الصحة. وقال في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "ضمن جهود الوزارة لاحتواء فيروس كورونا، تم تعيين الدكتور طارق أحمد مدني مستشاراً طبيا مستقلاً لوزارة الصحة.

وتولى الدكتور طارق مدني مهام منصبه فور صدور قرار الوزير، حيث سيقدم الاستشارات المتخصصة لوزارة الصحة، معتمداً على خبراته الطويلة في مجال الأمراض المعدية. وعمل الدكتور مدني في منصب أستاذ مشارك الطب الباطني والأمراض المعدية في قسم الباطنة بكلية الطب - جامعة الملك عبدالعزيز، ويمتلك خبرة تزيد على 20 عاماً في التعامل مع الأمراض المعدية.

وقال فقيه: "بناء على ما يمتلكه من خبرات طبية واسعة، سيعمل الدكتور طارق على تنسيق الخطة الطبية العاجلة للتصدي لفيروس كورونا، ونحن نهدف إلى الاستعانة بالخبرات والكفاءات لمساعدتنا على تطبيق خطتنا بشكل فعّال، وهو ما سيمكننا من ضمان سلامة الجمهور".