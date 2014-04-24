خالد الفيصل يقيل مدير تعليم الرياض

أصدر وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل قراراً بإنهاء تكليف الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض، وتكليف مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض الأستاذ محمد بن عبدالله المرشد بالعمل مؤقتاً مديراً عاماً للتربية والتعليم بمنطقة الرياض بالإضافة إلى عمله.

كما أصدر نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي قراراً بإنهاء تكليف الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري مساعد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض للخدمات المساندة.