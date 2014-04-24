خمسة إخوة يسرقون بالقوة 4 ملايين ريال لشراء إبل

سرق خمسة إخوة سعوديين نحو 4 ملايين ريال تحت تهديد السلاح، لشراء إبل وأغنام، تم ضبطها خلال مداهمة أمنية لمنزلهم في العاصمة الرياض.

وتعود التفاصيل، بحسب بيان شرطة الرياض، اليوم الأربعاء، إلى أن "الأجهزة الأمنية بشرطة الرياض تلقت بلاغا من شخصين سعوديي الجنسية يعملان بإحدى الشركات الوطنية المختصة بنقل الأموال وتغذية الصرافات الآلية بالنقود، حيث أفادا بأنه بتاريخ 3/6/1435هـ وأثناء قيامهما بتغذية جهاز صراف آلي تابع لأحد المصارف المحلية على امتداد طريق الحائر حضر لهما أربعة أشخاص ملثمين يستقلون سيارة من نوع جيب بيضاء اللون مظللة بالكامل، لا يعرفون رقم لوحتها، حيث أشهر أحد الجناة سلاحا ناريا "رشاش" كان بحوزته، وأطلق منه ثلاث أعيرة نارية، إحداها في الهواء واثنتان باتجاههما ولم تصبهما، مما استدعى هروبهما على الأقدام، عندها تمكن الجناة من سرقة أربعة أكياس من سيارة الشركة بداخلها مبلغ أربعة ملايين وسبع مئة ألف ريال (4700000) ريال ثم لاذوا بالفرار".

وأضاف: "وبتشكيل فريق عمل بحث وتحرٍّ على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لسرعة كشف ظروف الحادث وملابساته وإماطة اللثام عن مرتكبيه والقبض عليهم بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة منطقة الرياض، وعلى الرغم من محاولات الجناة المضنية للإفلات بجريمتهم، وكذلك عدم وجود أي معلومات يمكن الاستدلال بها على هويتهم، ولكن تحديد دائرة الاشتباه في عدد من الأشخاص أشارت المعلومات إلى وقوفهم خلف تلك الحادثة وقيامهم باستئجار منزل بأحد أحياء شمال الرياض للتخفي عن أعين رجال الأمن، تم رصد جميع تحركاتهم ومتابعتهم، وفي اللحظة المناسبة تم تطويق المنزل وإعداد قوة أمنية تمكنت من مداهمته والقبض على جميع المتهمين، حيث تبين أنهم خمسة أشقاء سعوديي الجنسية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث".

وأوضح البيان:" وبتفتيش المنزل عثر بداخله على مبلغ ثماني مئة ألف ريال (800000) ريال وأربعة رشاشات مع مخازنها و602 طلقة حية لرشاش، وسبعة مسدسات وأربعة مخازن و284 طلقة حية لمسدس، وكذلك عثر على قطعة صغيرة من مادة الحشيش المخدر، وزجاجة مسكر مستورد، وإيصال شراء كرفان، ومخيم بكامل تجهيزاته، وشراء عدد من رؤوس الإبل وقطيع من الأغنام، كما وجد بالمكان خمس سيارات 2014 –2013 من أنواع مختلفة مسجلة بأسماء المتهمين، وببحث سوابق المتهمين تبين أن ثلاثة منهم من أرباب السوابق وسبق الحكم عليهم في قضايا استعمال وحيازة مخدرات وسرقات، هذا وبإخضاعهم لجلسات تحقيق مطولة ومواجهتهم بما توفر ضدهم من أدلة وقرائن، اعترفوا جميعاً بالتخطيط المسبق لارتكاب الحادثة، موزعين الأدوار وتقاسم المسروقات فيما بينهم، اتخذت الإجراءات اللازمة وتم تحريز المضبوطات وحجز السيارات وإيقاف الجناة رهن استكمال إجراءات التحقيق، وسيتم إحالتهم للقضاء الشرعي".