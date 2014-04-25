الابتعاث الخارجي.. نجاح يحتاج إلى توثيق!!

برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي يعد من أهم خطوات التنمية البشرية في المملكة خلال السنوات الماضية.. وقد حملت صفحة البرنامج على موقع وزارة التعليم العالي بأن رؤية البرنامج هي (إعداد أجيال متميزة لمجتمع معرفي مبني على اقتصاد المعرفة) وأن رسالته هي (إعداد الموارد البشرية السعودية، وتأهيلها بشكل فاعل؛ لتصبح منافساً عالمياً في سوق العمل ومجالات البحث العلمي ورافداً مهماً في دعم الجامعات السعودية والقطاعين الحكومي والأهلي بالكفاءات المتميزة) وان أهداف البرنامج تتمثل في:-

ابتعاث الكفاءات السعودية المؤهلة للدراسة في أفضل الجامعات في مختلف دول العالم.

العمل على إيجاد مستوى عالٍ من المعايير الأكاديمية والمهنية من خلال برنامج الابتعاث.

تبادل الخبرات العلمية والتربوية والثقافية مع مختلف دول العالم.

بناء كوادر سعودية مؤهلة ومحترفة في بيئة العمل.

رفع مستوى الاحترافية المهنية وتطويرها لدى الكوادر السعودية.

وخلال السنوات الماضية أثبت هذا البرنامج ولله الحمد سلامة ونجاح نظرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من خلال اعتماد هذا البرنامج ودعمه لإدراكه حفظه الله مدى حاجة الوطن لمثل هذه الخطوة المباركة التي لمس المجتمع فوائدها المتعددة خلال السنوات الماضية وبعد أن عاد عدد كبير من أبناء المملكة إلى وطنهم بعد أن أنهوا دراستهم من خلال هذا البرنامج ونجاح ملحوظ في الكثير من التخصصات.

معالي وزير التعليم العالي صرح بان البرنامج منذ انطلاقته الأولى عام 1426ه، بدأ 5000 مبتعث إلى أمريكا واليوم تجاوز العدد 150 ألف مبتعث ومبتعثة موزعون على أكثر من 30 دولة، لنيل الدرجات العلمية من أرقى الجامعات العالمية في جميع المجالات والتخصصات العلمية.

اليوم يدخل البرنامج مرحلته العاشرة وبنجاح متواصل ولله الحمد.. لذلك فإنه يحتاج اليوم إلى تقييم (مختلف) وغير مسبوق من خلال دراسة شاملة ودقيقة جداً له من كافة الجوانب وذلك للوصول إلى مقاييس معينة (منصفة) له وتساعد على تطويره في الأعوام القادمة.. وذلك للوصول إلى المعلومات:

إحصاء دقيق جداً بعدد جميع الطلبة والطالبات الملتحقين بهذا البرنامج في جميع مراحلة.

أعداد الطلبة والطالبات الذين مازالوا يدرسون حالياً ومرحلة ابتعاثهم ودول الابتعاث وتخصصاتهم.

أعداد الدول التي شملها الابتعاث وعدد الطلبة والطالبات المبتعثين لكل دولة.

أسماء التخصصات التي تم الابتعاث من اجلها لكل مرحلة وأعداد طلاب وطالبات كل تخصص وفي كل دولة.

أعداد الطلبة الذين انهوا ابتعاثهم بنجاح ودرجة نجاح كل منهم وتخصصاتهم والدول التي درسوا فيها وكذلك أعداد الطلبة الذين لم يكملوا ابتعاثهم.

المبالغ المالية التي صرفت على جميع مراحل البرنامج طيلة السنوات الماضية.

أعداد الطلبة والطالبات الذين تم توظيفهم سواءً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في الداخل او في الخارج والذين تخرجوا من هذا البرنامج وتخصصاتهم.

إعداد الطلبة والطالبات الذين تخرجوا وعادوا إلى الوطن ولم يتم توظيفهم حتى الآن وتخصصاتهم. والدول التي ابتعثوا إليها.

أعداد الطلبة الذين تخرجوا من البرنامج ولم يعودوا إلى المملكة في كل دولة وايضاح مسببات بقائهم هناك أن أمكن !!

أسماء القطاعات والجهات التي يعمل بها الطلبة والطالبات الذين استفادوا من هذا البرنامج سواءً في داخل المملكة أو خارجها.

اعتقد أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في حاجة إلى تقديم مثل هذه الإحصاءات الدقيقة للمجتمع فهي وثيقة بل من المؤكد أنها إحصائية تنصف البرنامج وتؤكد نجاحه وحاجته إلى الاستمرار والدعم والتطوير من كافة الجوانب..

الجانب الآخر والذي لا يقل أهمية أن هذا البرنامج بوضعه وتنظيمه الراهن وإعداد أبناء الوطن المستفيدين منه في العديد من دول العالم انه ولله الحمد قد تجاوز مرحلة مجرد الابتعاث وحقق للوطن فوائد وأهدافاً كثيرة فجميع أبناء الوطن كانوا ومازالوا خير ممثلين لوطنهم في تلك الدول لسنوات طويلة وكثير منهم كانوا خير سفراء لوطنهم ولمجتمعهم وهذا أحد وأهم مكاسب برنامج الابتعاث!!

نقلا عن صحيفة "الرياض"