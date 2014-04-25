السعودية.. تعيين الأمير محمد بن سلمان وزير دولة

أمر العاهل السعودي بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير دولة، وعضواً في مجلس الوزراء، كما أمر بإعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه بناءً على طلبه.

ونص البيان على التالي:

بعد الاطلاع على المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على المادة الثامنة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه بناءً على طلبه.

ثانياً: يُعيّن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ديوان ولي العهد والمستشار الخاص له وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.



عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

الأمير محمد بن سلمان: تعييني تكليف قبل أن يكون تشريفاً

ومن جانبه قال الأمير محمد بن سلمان في تصريح بعد تعيينه: "إن هذا التعيين الذي شرفني به الملك عبدالله بن عبدالعزيز تكليف قبل أن يكون تشريفاً، وأسأل الله العظيم، أن يعينني على القيام بهذه المسؤولية وأداء مهام هذا التعيين، وواجباته بما يحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين وتطلعاته، وأن أكون أهلا لثقته بي، وبالشباب السعودي، للمساهمة في خدمة ديننا ومليكنا ووطننا ومواطنينا".

وعد الأمير محمد بن سلمان أنه من توفيق الله أن يتواكب تعيينه وزير دولة عضو مجلس الوزراء مع الذكرى التاسعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي يواصل عهده مسيرة التنمية وبناء الإنسان، ورفع راية المملكة العربية السعودية عالية خفاقة بسياساتها المتزنة خارجياً، وبمنهج العناية بالوطن والمواطن داخلياً.

وقال الأمير محمد بن سلمان في ختام تصريحه: "أسأل الله أن يوفق هذه البلاد لما فيه خيرها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز".