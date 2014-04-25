الصحة تكشف عن 14 مصاباً بالكورونا وجنسياتهم

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 14 إصابة بالكورونا، إذ نشرت على موقعها الإلكتروني بيانا تفصيليا عن هؤلاء المصابين وجنسياتهم.

ونص البيان على:

العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: 14 حالة

العدد الكلي للوفيات خلال 24 ساعة: 5 وفيات (4 وفيات لحالات مسجلة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وحالة واحدة من الحالات المرضية المسجلة سابقاً).

في مدينة الرياض:

مقيم فلسطيني الجنسية يبلغ من العمر 81 سنة يعاني من مرض السكري والضغط، ولديه تاريخ إصابة بجلطة قديمة في الرأس دخل المستشفى العسكري بالرياض بتاريخ 30/3/2014 يعاني من التهاب رئوي مزمن , وفي تاريخ 20/4/2014 ظهرت عليه ارتفاع بدرجة الحراة مع سعال وضيق بالتنفس، وقد وافته المنية تغمده الله بواسع رحمته.

ممرضة فلبينية الجنسية تبلغ من العمر 28 سنة تعمل في مركز الحبيب الطبي بالرياض، ولا توجد عليها أعراض.

مواطنة تبلغ من العمر 70 سنة بمستشفى الملك خالد الجامعي، ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 20/4/2014 وقد دخلت إلى المستشفى بتاريخ 24/4/2014 وتتلقى العلاج حاليا بالعناية المركزة، سائلين الله لها الشفاء العاجل.

مواطن يبلغ من العمر 38 سنة بمستشفى العسكري بالخرج، المواطن من سكان مدينة جدة، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 21/4/2014 وتنوم بالمستشفى بتاريخ 22/4/2014 وحالته مستقرة.

في العاصمة المقدسة:

ممرضة فلبينية الجنسية تبلغ من العمر 40 سنة، وتعمل بمستشفى النور، مخالطة لحالة مؤكدة، ولا توجد لديها أعراض.

ممرض فلبيني الجنسية يبلغ من العمر 30 سنة، ويعمل بوحدة العناية المركزة بمستشفى النور، مخالط لحالة مؤكدة، وظهرت لديه الأعراض التنفسية الخفيفة بتاريخ 22/4/2014 وحالته مستقرة.

مقيمة بنغالية الجنسية تبلغ من العمر40 سنة، لديها تاريخ مرضي بالذئبة الحمراء، دخلت مستشفى النور بتاريخ 1/4/2014 بفشل تنفسي، تم تنويمها بالعناية المركزة، وقد وافتها المنية تغمدها الله بواسع رحمته.

في محافظة جدة:

مواطن يبلغ من العمر 54 سنة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ظهرت عليه أعراض تنفسية بتاريخ 16/4/2014 ودخل للمستشفى بتاريخ 18/4/2014 ويتلقى العلاج بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، سائلين الله له الشفاء العاجل.

ممرضة هندية الجنسية تبلغ من العمر 30 سنة، تعمل بمستشفى الملك فهد ومخالطة لحالة مؤكدة ولا توجد لديها أعراض.

مواطن يبلغ من العمر 30 سنة، أدخل مستشفى الملك فهد بتاريخ 17/4/2014 إثر تعرضه لحادث، وتم فحصه لمخالطته لحالة مؤكدة، وأثبت الفحص إيجابيته، وقد وافته المنية تغمده الله بواسع رحمته.

مقيم باكستاني الجنسية يبلغ من العمر 30 سنة، أحد المرضى الذين تمت لهم زراعة الكلى، دخل مستشفى الملك فهد بأعراض التهاب بالمسالك البولية، وقد فحص لكونه مخالطاً لحالة مؤكدة وثبتت إيجابيته ولا توجد لديه أعراض.

مقيم باكستاني الجنسية يبلغ من العمر55 سنة، راجع مستشفى الملك فهد بالإسعاف بتاريخ 22/4/2014 بأعراض تنفسية وحالته مستقرة.

مقيم فلسطيني الجنسية يبلغ من العمر 64 سنة، يعاني من مرض السكري والضغط وفشل بالقلب، إضافة لأمراض مزمنة أخرى، دخل لمستشفى الملك فهد بتاريخ 4/4/2014 بوحدة العناية القلبية، وقد ظهرت عليه الأعراض التنفسية، ووقد وافته المنية تغمده الله بواسع رحمته.

مواطن يبلغ من العمر 64 سنة، ظهرت لديه الأعراض التنفسية بتاريخ 19/4/2014، وتم تنويمه بالمستشفى العسكري بجدة بتاريخ 21/4/2014 وحالته مستقرة.

حالات الوفاة لمرضى مسجلين سابقاً:

حالة وفاة لمواطنة تبلغ من العمر 59 سنة من الحالات التي سجلت سابقا بمنطقة الرياض.