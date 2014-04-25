خالد الفيصل يقيل ثاني مدير تعليم في أقل من يوم

أقال وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، مدير التربية والتعليم في القريات سالم بن محمد الدوسري.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية مبارك العصيمي في تغريدة على حسابه في تويتر: "أصدر الأمير خالد الفيصل قراراً بإنهاء تكليف سالم الدوسري مدير التربية والتعليم بالقريات".

وأضاف: "كما صدر قرار نائب الوزير الدكتور خالد السبتي بتكليف محمد الثبيتي بالعمل مؤقتاً مديرا للتربية والتعليم بالقريات".

ويأتي ذلك بعد أقل من يوم من إصدار وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل قراراً بإنهاء تكليف الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض، وتكليف مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض الأستاذ محمد بن عبدالله المرشد بالعمل مؤقتاً مديراً عاماً للتربية والتعليم بمنطقة الرياض بالإضافة إلى عمله.

كما أصدر أمس نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي قراراً بإنهاء تكليف الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري مساعد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض للخدمات المساندة.

