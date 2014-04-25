خان: نطاطات القريات ليست جراداً

أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة وأبحاث الجراد في جدة، المهندس عدنان خان أن ما تم تداوله أخيراً على شبكات التواصل الاجتماعي لصور كثافة الجراد داخل الأماكن العامة بالقريات، أنها تعود لنطاطات وليس جراداً.

وقال لـ"العربية.نت": "إن النطاطات من عائلة الجراد، ولكنها ليست من أنواع الجراد".

وأضاف: "النطاطات تتكاثر في المنطقة التي يكون فيها ربيعاً، وتشهد أمطارا غزيرة"، موضحاً أنها تتجمع عند الإنارة بكثرة، وتبتعد عن الظلام، وما تم تداوله من الصور في القريات قد حدث في الرياض قبل ثلاثة أعوام تقريباً بعد أن شهدت أمطارا غزيرة حينها.

وأشار إلى أن النطاطات ليست خطرة على الإنسان، سواء كانت في المحاصيل، أو نقل أمراض، لأنها من النوع النباتي وأكلها ليس بكثير.

ننصح سكان القريات بلبس الملون

وفي السياق ذاته أوضح خان أن النطاطات لا يوجد منها إلا مضايقات نفسية على الإنسان، وبالذات الذي يلبس الأبيض، إذ تتخيل أنه مثل عمود الإنارة التي تعشق التجمع عليه، لذلك تجدها تتجمع على أي شخص يلبس الثوب الأبيض.

ونصح خان سكان القريات بلبس الثياب الملونة بدلاً من الأبيض، لكي يتجنبوا المضايقات النفسية من تلك النطاطات.

