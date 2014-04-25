مقتطفات الجمعة

0 جميل جداً هو اللجوء للإعلام والمطالبة بالحقوق، لكن في حال ثبت أن "الحق عليك"، وليس لك، يجب ألا تغضب حينما تقوم وزارتك، بمطالبتك بالإثبات، أو محاسبتك وفقاً للقانون، ألسنا نحن من يطالب بتطبيق القانون، لنا أو علينا، "أجل، وشهولو تزعلون"؟!

0 بعض الجرائم غريبة ومضحكة في الوقت نفسه، يقول الخبر الذي انتشر على نطاق واسع، إن الشرطة قبضت على خمسة أشقاء سعوديين بعد تشكيلهم لتنظيم إجرامي والسطو على موظفيّ شركة نقل أموال وسرقة أكثر من أربعة ملايين ريال، ليست الغرابة في كونهم أشقاء - وإن كان ذلك محزناً - الغريب أنهم بعدما سرقوا المال اشتروا مخيماً بكامل تجهيزاته، وعدداً من الإبل والأغنام، يعني لو هربوا، واشتروا شقة في بيروت أو القاهرة، ممكن "تنبلع"، لكن "خيام وبر وبعارين"، هذه بحاجة لدراسة نفسية!

0 الأصدقاء الكرام "مفلح الكايد، وجميل الحميد، وعبدالرزاق المريح"، من منطقة الجوف حملوني أمانة إيصال صوتهم لسمو الأمير فهد بن عبدالله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، المتمثل بحاجة المنطقة لتحويل مطارها إلى مطار دولي، ولا أعتقد أن هيئة الطيران المدني ستمانع ذلك، أيهما أفضل أن يذهب الناس لمطار عمّان، وتذهب فلوسنا لغيرنا، أم يبقى سمننا في دقيقنا؟!

0 قارئ كريم بعث يقول: "يا أخي إنت كيف تطالبنا بإدارة الوقت.. هذه الثقافة ما هي مناسبة لنا.. هذه مناسبة للغرب، هناك ماعندهم "تقهو"، و"أقلط"!

0 قارئ آخر يقول: قدمت أوراق تسجيل ابنتي للمدرسة ومن ضمن الأوراق التي وقعت عليها أنني لا أمانع في دخول الإسعاف للمدرسة في حال تعرضت ابنتي لوعكة صحية، لنفترض أن أحدهم لم يوقع على هذه الورقة، وتعرضت ابنته لطارئ صحي، هل يتركونها لتموت"!

0 قارئ ثالث يعاتبني على التقليل من الدراسة التي تقول إن نصف الشعب السعودي مرضى نفسيون، بقوله: "يفترض أن نعترف بها؛ على الأقل يكون لدينا عذر مقنع، لما نشاهده في حياتنا اليومية"!

0 نختم بهذا الخبر الغريب: مواطن اشتكت عليه زوجته بسبب عدم مقدرته على سداد مبلغ 14 ألف ريال، الشكوى جاءت بعد زواجه امرأة ثانية، من الممكن أن أتفهم الشكوى، غير المفهوم بالنسبة لي كيف لرجل لا يمتلك 14 ألف ريال، أن يتزوج امرأة ثانية ويفتح بيتا جديدا؟!

نقلا عن صحيفة "الوطن"