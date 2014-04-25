موائد الأطعمة.. الحزام الناسف

تشكل موائد الطعام مظهراً من مظاهر الرزق ورغد العيش يتسابق لها الجميع بالتنويع والتشكيل بما لذ وطاب ويتعدى الأمر إكرام الضيف إلى المفاخرة والمبالغة في مقدار الأطعمة بما يتأكد انها لن تؤكل وبالتالي يكون مصيرها صناديق القمامة بلا تأنيب ضمير أو حياء من الله في إهانة نعمته وإنكار رزقه، ولعل الجميع اطلع في وسائل الاتصال الجماهيري أو رأى بأم عينه كيف تهان نعمة الله وترمى في صناديق النفايات وهذه المشاهد تتكرر كل يوم وليلة في الفنادق وصالات الأفراح وفي المنازل والاستراحات حتى تبلد الإحساس لدى العاملين فيها فأصبح رمي الأطعمة أهون عليه من الانتظار قليلاً لحضور سيارة الجمعية الخيرية التي لا تغطي خدماتها ما نسبته 2% كل هذا لم يحرك ساكناً لا على الصعيد الرسمي أو الشعبي الكل مغمض عينيه كأنه لا يرى ولا يسمع والأمر جداً خطير وأشبه ما يكون بما جاء في حديث السفينة إذا خرقها البعض غرق جميع من فيها إذا لم يأخذوا على أيديهم ويمنعوهم.

أين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأين هيئة السياحة وأين الأمانات والبلديات وأين المسؤولون عن اقتصاد البلد، أطراف كثيرة لها سلطة رسمية وقوة شرعية يمكن أن تتدخل في كبح هوى جامح معلق بعادات جاهلية أو سفيهة تحب أن يتحدث عنها مثيلاتها وفي النهاية نكون مثل القرية التي بطرت معيشتها أو تلك التي كفرت بالنعمة والعياذ بالله.

نعم بإمكاننا أن نعمل أشياء كثيرة:

تستطيع هيئة السياحة فرض تعليمات مشددة على الفنادق وقصور الأفراح في عدم المبالغة في الموائد مقابل عدد الضيوف واتباع نظام التزويد الفوري للنقص بدلاً من عرض كامل الكمية وتلزمها بوضع الفائض من الأطعمة في عبوات صحية وإرسالها للجمعيات الخيرية في حينه أو حفظها في مكان مناسب ليوم غد إذا كان الوقت متأخراً.

كما تستطيع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متابعة ما يحدث في المناسبات من مبالغات والكتابة للجهات الرسمية والعليا والتدخل عند اللزوم.

أيضاً يمكن للأمانات والبلديات سن أنظمة تمنع طبخ الذبائح بحجمها الكامل وإبلاغ الجهات الرقابية عن أي كمية يشك في مبالغتها لتتم المتابعة.

الكثير يمكن عمله ولا يمكن حصره المهم أن ندرك فداحة المسؤولية وعظم الخطب فقد نلتمس فيما نعمل العذر من الله خوفاً من عقابه وخشية من عذابه وغضبه وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

نقلا عن صحيفة "الرياض"