الشورى يبحث مقترحين للبحث العلمي وتنمية الابتكارات

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين التي يعقدها، بعد غد الاثنين، على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433/1434هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1433/1434هـ.

كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، ويتكون مشروع النظام – الذي أيدت اللجنة ملاءمة دراسته – من 28 مادة تهدف لتحسين كفاءة وأداء النظم الصحية بالمملكة وتوجيهها بناءً على بيانات ونتائج البحوث العلمية الصحية الوطنية، مما سيسهم في تحسين النتائج الصحية للأفراد وتحسين نتائج الصحة العامة.

ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إدخال بعض التعديلات على المعاهدة الدولية لسلامة الحاويات النمطيّة لعام 1972م.

وفي الجلسة العادية الرابعة والثلاثين التي تعقد، الثلاثاء المقبل، يستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع نظام "مكافحة التسول" والمقدم من عضوي المجلس الدكتور/ سعد مارق والدكتور/ ناصر الشهراني بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

وينظر المجلس في تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1433/1434هـ وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن مقترح مشروع "نظام تنمية الابتكارات" والمقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

وقد أوصت اللجنة بملاءمة دراسة المشروع المقترح المكون من 11 مادة تنص في إحداها على إنشاء مؤسسة وطنية لتنمية الابتكارات تهدف لبناء اقتصاد معرفي يقوم على أسس البحث العلمي والاكتشاف وابتكار المشروعات العلمية.