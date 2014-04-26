تعيينات رفيعة المستوى !

من عادات البشر نسيان خبر إعفاء الوزير السابق في غمرة الحديث عن تعيين الوزير الجديد، صحيح أن الخبر في أصله واحد، والمهمة واحدة، ولكن الاسمين مختلفان، وفي ثقافتنا الاسم هو الذي يصنع المهمة ويحدد شكلها وليس العكس، في الأشهر الأخيرة تغيرت أسماء في مناصب عليا لأسباب مختلفة في فترات مختلفة، تغيرت الوجوه والأسماء وبقيت العناوين الأساسية ثابتة، حمل رجال جدد الأمانة الثقيلة، وجلس السيد التاريخ وفي يديه ريشة غارقة بالحبر وأمامه القرطاس وفكر هل يكتب سطورا مزخرفة أم يكتفي بنقطة آخر السطر!.

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يأتي الوزير الجديد لمعالجة أزمة متورمة طارئة، فيكتشف أنها نشأت بسبب منظومة من الأخطاء المتراكمة، ولكن المطلوب هو معالجة الأزمة المتورمة وترك منظومة الأخطاء على حالها، يركز الوزير على الورم المؤقت الذي أصبح مقياس نجاحه، ويتعايش مع مرور الأيام مع منظومة الأخطاء، بل ويستعين بها للتخلص مما تسببت في حدوثه، ثم يصبح بينه وبين منظومة الأخطاء (عيش وملح)، فيوهم نفسه أنه قادر على تطويرها فينشغل بها حتى يصبح جزءا منها.

قلة من الوزراء الذين تتحقق لهم الفرصة الكاملة في إحداث تغيير جذري في الهياكل الإدارية بسبب المعادلات الاجتماعية المعقدة التي تبرز عادة حين ترتفع شعارات التغيير والتجديد وإعادة الهيكلة، وقلة منهم أيضا من يقدرون على استيعاب نقد الرأي العام باتجاهاته المختلفة فيتحركون بطريقة متوازنة تساعدهم على تحويل هذا النقد إلى طاقة إيجابية، في كل الأحوال تبقى فكرة التجديد محدودة ما دامت مقصورة على رأس الوزارة وبعيدة عن الهيكل الإداري العتيد الذي تتغير الأزمنة والأسماء دون أن تهتز له شعرة!.

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تتغير مشاعر المواطن خلال الخمس دقائق التي يسمع فيها خبر تعيين الوزير الجديد، في الدقيقة الأولى يشعر بالدهشة، في الدقيقة الثانية يشعر بأنه لا يوجد أي شيء مدهش في الموضوع، في الدقيقة الثالثة يتفاءل بالمستقبل، وفي الدقيقة الرابعة يشكك بقدرة المسؤول الجديد على حل المشاكل المستعصية فيتشاءم، في الدقيقة الخامسة يذهب إلى الواتس أب وتويتر ليعرف ما الذي يشعر به الناس كي يضبط ساعته على مشاعرهم، فيجدهم ينكتون ويطقطقون، فينكت معهم ويضحك مستغلا عدم وجود رسوم إدارية على الضحك!.

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نسأل الله أن يعين كل من حمل أمانة الوطن ووضع مصلحة أبناء شعبه بين عينيه، فالتحديات كبيرة، والمرحلة صعبة، ولكن التاريخ لا يعترف بالظروف الصعبة، فهو لا يسجل إلا أسماء الرجال الذين صنعوا الفارق، والله يحفظ هذا الوطن وأرضه الطاهرة وأهله الذين يستحقون من كل مسؤول أن يعمل الليل والنهار من أجل خدمتهم.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"