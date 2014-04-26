في السعودية.. ثلاثة شروط للسلام بحب الخشوم

وضعت أخصائية سعودية ثلاثة شروط للسلام بحب الخشوم، للحد من انتقال فيروس الكورونا.

وقالت منسقة قسم مكافحة العدوى في مدينة الملك سعود الطبية الدكتور هيفاء الخليدان لـ"العربية.نت": "إنه بتطبيق تلك الشروط سيحد من انتقال الفيروس".

وأوضحت في حديثها لـ"العربية.نت" أن الشروط الثلاثة هي: غسل اليدين قبل السلام، وغسلها بعدها، لا يكون أحد الطرفين مريضاً. وأشارت إلى أنه بتطبيق تلك الشروط سيكون هناك محاصرة فعلية لهذا الفيروس.

وأكدت أن الكمامات ليست الطريقة الصحيحة للوقاية، فالطريقة الصحيحة هي تعقيم اليدين بصفة مستمرة، وعدم التأخر في مراجعة الطبيب في حال وجود رشح أو غيرها. موضحة أن الكمامات تستخدم في الأماكن المزدحمة مثل الحج والعمرة.

ويأتي ذلك بعدما سجلت السعودية خلال اليومين نحو 39 حالة من بينها 5 وفيات في عدد من مناطق المملكة، إذ أكدت الخليدان أن وزارة الصحة تبذل جهوداً للتوعية من هذا الفيروس، عبر إرشادات طبية هي بمثابة النصح باتباعها.