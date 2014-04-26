10 مصابين جدد بفيروس كورونا

كشف التقرير اليومي لوزارة الصحة عن حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيراً إلى زيادة عدد الحالات إلى 10 حالات، اليوم السبت.

وأوضح التقرير إصابة حالتين بفيروس كورونا في الرياض اليوم، و7 حالات في جدة، وحالة واحدة في مكة المكرمة، كما أوضح أن وضع ثلاث حالات مستقرة، وتتلقى العلاج في الجناح 5 حالات في العناية المركزة، ووفاة واحدة.

ووزع التقرير الصادر، اليوم، الحالات المصابة على مناطق المملكة بالنحو التالي:

في مدينة الرياض:

مواطن يبلغ من العمر 56 سنة، دخل بتاريخ 13/4/2014 إلى مدينة الملك فهد الطبية يعاني من أعراض تنفسية، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

صيدلانية فلبينية الجنسية تبلغ من العمر 38 سنة بمدينة الملك فهد الطبية، دخلت بتاريخ 22/4/2014 وتعاني من أعراض تنفسية، وتتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله لها الشفاء العاجل.

في العاصمة المقدسة:

طبيب سوداني الجنسية يبلغ من العمر 32 سنة يعمل بمستشفى النور، مخالط لحالة مؤكدة، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 18/4/2014، وتم تنويمه بالمستشفى بتاريخ 24/4/2014 وحالته مستقرة.

في محافظة جدة:

مقيم بنغالي الجنسية يبلغ من العمر 36 سنة بمستشفى الملك عبدالعزيز وليست لديه أعراض.

مواطن يبلغ من العمر 27 سنة بمستشفى الملك عبدالعزيز مخالط لحالة مؤكدة ظهرت لديه الأعراض التنفسية بتاريخ 18-4-2014 وأدخل المستشفى بتاريخ 22/4/2014 وحالته مستقرة.

مقيمة إثيوبية الجنسية تبلغ من العمر 30 سنة بمستشفى الملك فهد تعاني من مرض مزمن، دخلت المستشفى بتاريخ 9/4/2014 إثر مضاعفات لمرضها، وفي تاريخ 23/4/2014 ظهرت عليها الأعراض التنفسية وتتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله لها الشفاء العاجل.

مقيم يمني الجنسية يبلغ من العمر 42 سنة يعاني من مرض السكري والضغط وفشل مزمن بالقلب والكلى، وأدخل مستشفى الملك فهد بتاريخ 17/4/2014 ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 20/4/2014 وحالته مستقرة.

مواطنة سعودية تبلغ من العمر 63 سنة، تعاني من عدة أمراض مزمنة، وأدخلت مستشفى الملك فهد بتاريخ 15/3/2014، ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 26/4/2014 وقد وافتها المنية تغمدها الله بواسع رحمته.

مواطن يبلغ من العمر 55 سنة، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 10/4/2014 ودخل إلى مستشفى المركز الطبي الدولي بتاريخ 13/4/2014، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

مواطن يبلغ من العمر 60 سنة، دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بتاريخ 17/3/2014 وظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 23/4/2014، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

حالات الوفاة لمرضى مسجلين سابقاً:

حالة وفاة لمواطن يبلغ من العمر 78 سنة من الحالات التي سجلت سابقا بمنطقة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته.