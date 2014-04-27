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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

أين تذهب هذا المساء؟

وهو سؤال لا يشكل مشكلة في بلاد العالم وخاصة المتقدم، ولكنه قضية تثير الجدل العقيم الذي يصل أحيانا إلى التشنج في بلادنا، وقد أثيرت بشكل حاد في الأيام الأخيرة بعدما أذيع من أنّ محلات البيع ستقفل في التاسعة مساء، فصاح البعض: وأين يذهب الشباب؟ ذلك لأنّ المولات والتسكع فيها هما التسلية التي تكاد تكون الوحيدة لتمضية مسائهم وتزجيته، وهو كلام مجرد الإزجاء به يدل على تخلفنا الحضاري وعلى الضياع الذي يعيش فيه الشباب، ولكن ما الحيلة؟ فالبديل الموجود والقاتل هو الجهاد الانتحاري والتفحيط والمخدرات والمسكرات والتلفزيون، وأضرار هذا الأخير لا تقل جرائره عن البدائل الأولى، فما يبثه إما أنه غسيل دماغ ليتقبل الناس الوضع القائم ويسعدون في ظله، أو نزيف ثقافي يقضي على الفكر ويحول بين الفرد وبين الخروج من القطيع، ويحوله إلى آلة مستهلكة، أي الخواء المطلق، ولهذا وجب أن نهبّ ونفزع لايجاد المنقذ من ذلك، الذي يحفظ فردية الانسان وينمي فكره ويحثه على الإبداع والإسهام في تقدم مجتمعه ونهضة أمته، وهو النشاط الثقافي والإنساني، بإيجاد مسارح وملتقيات ثقافية وصالات رياضية وجمعيات لنشاط إنساني يتمثل في العناية بالمرضى والمعوقين ورعايتهم وحماية البيئة من التلوث، ما يوجد في البلاد التي أخذت باسباب الحضارة، وهنا يقع على وزارة التربية والتعليم عبئاً كبيرا، إذ مع الأسف ليس فيها نشاط مسائي للتثقيف والرياضة وتدريس مواد ليست موجودة في المنهج كاللغات والفنون والموسيقى، وهذا ما يوجد أيضا في مدارس الدول المتقدمة، فعسى أن تفعل ذلك، فالشباب هو أمل المستقبل وذخيرته.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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