بالصور: إحباط تهريب 4.5 مليون ريال

أحبط جمرك الطوال محاولة تهريب مبلغ مالي مقداره 4.351.330 ريالاً سعودياً كانت مخبأة داخل خزاني وقود إحدى المركبات.

وأوضح مدير عام جمرك الطوال زياد بن سليمان العرادي في بيان صحافي أنه قدمت للجمرك مركبة بقصد المغادرة إلى خارج المملكة، وفي أثناء إنهاء إجراءات خروجها من قبل المراقب الجمركي عُثر على تلك المبالغ النقدية مخبأة داخل خزاني الوقود "الرئيسي والاحتياطي" للمركبة، حيث تم وضعها على شكل حِزم نقدية.

وأشار إلى أنه وفقاً للتعليمات يجب الإفصاح عند إدخال أو إخراج المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال لرجال الجمارك في كل منفذ.