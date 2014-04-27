السعودية تستعد لأي طارئ بأكبر مناورة عسكرية

تجري المملكة العربية السعودية هذه الأيام أكبر مناوراتها العسكرية في تاريخ البلاد، وذلك بمشاركة عشرات الآلاف من الوحدات العسكرية من كافة فروع القوات المسلحة في المنطقة الشمالية والشرقية والجنوبية في وقت واحد، إضافة إلى عدد من القطاعات العسكرية الأخرى، كوزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية، كما يشارك في هذا التمرين عدد كبير من الطائرات والسفن والمروحيات والمعدات الأرضية بمختلف أنواعها والمركبات القتالية والدبابات ومنظومات الصواريخ المضادة للطائرات.

وتأتي هذه المناورات، بحسب تصريحات نسبت لمسؤولين عسكريين ونقلتها نشرة الرابعة، اليوم الأحد، كرسالة تأكيد قوية من المملكة على جاهزية جيشها وقواتها العسكرية وقدراتها الفاعلة في التصدي لأي تهديد لأمنها القومي، في ظل ما تشهده الدول المحيطة من تحديات.