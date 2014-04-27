الصحة: وفاة 4 أشخاص وإصابة 11 بفيروس كورونا

كشف التقرير اليومي لحالات فيروس كورونا عن وفاة 4 أشخاص في السعودية، الأحد، بينهم طفل يبلغ من العمر 9 أشهر، وتسجيل 11 إصابة جديدة ليكون مجموعة الحالات المصابة حتى اليوم 339 حالة في السعودية.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الصحة اليوم أن الحالات الـ16 الجديدة، 5 منها مستقرة وتتلقى العلاج في الجناح، و6 حالات دون أعراض، وحالة واحدة في العناية المركزة، و4 حالات وفاة.

وبين التقرير تفاصيل الحالات المصابة اليوم على النحو التالي:

أ‌- في مدينة الرياض:

1. طفل سعودي يبلغ من العمر 9 شهور، دخل المستشفى العسكري بالرياض بتاريخ 4/4/2014 وتم تشخيصه بالمتلازمة الكلوية، في تاريخ 7/4/2014 ظهرت عليه الأعراض التنفسية ودخل العناية المركزة للأطفال وتطورت حالته بفشل الأعضاء الحيوية وفحص لكورونا وثبتت إيجابيته، وقد وافته المنية تغمده الله بواسع رحمته.

2. مواطنة سعودية تبلغ من العمر 16 سنة، دخلت المستشفى العسكري بتاريخ 21/4/2014 بأعراض تنفسية وحالتها مستقرة.

ب‌- في مدينة تبوك:

1. طبيب سوري الجنسية يبلغ من العمر 32 سنة، يعمل بمستشفى الأمير فهد بن سلطان الخاص، مخالط لحالة مؤكدة، ولا توجد لديه أعراض.

2. طبيب مصري الجنسية يبلغ من العمر 37 سنة، يعمل بمستشفى الأمير فهد بن سلطان الخاص، مخالط لحالة مؤكدة، ولا توجد لديه أعراض.

3. ممرضة فلبينية الجنسية تبلغ من العمر 26 سنة، تعمل بمستشفى الأمير فهد بن سلطان الخاص، مخالطة لحالة مؤكدة، ولا توجد لديها أعراض.

4. ممرضة فلبينية الجنسية تبلغ من العمر 24 سنة، تعمل بمستشفى الأمير فهد بن سلطان الخاص، مخالطة لحالة مؤكدة، ولا توجد لديها أعراض.

5. ممرضة فلبينية الجنسية تبلغ من العمر 46 سنة، تعمل بمستشفى الأمير فهد بن سلطان الخاص، مخالطة لحالة مؤكدة، ولا توجد لديها أعراض.

6. ممرض فلبيني الجنسية يبلغ من العمر 37 سنة، يعمل بمستشفى الأمير فهد بن سلطان الخاص، مخالط لحالة مؤكدة، ولا يوجد لديه أعراض.

ت‌- في محافظة جدة:

1. ممرضة فلبينية الجنسية تبلغ من العمر 42 سنة تعمل بالمستشفى العسكري بجدة، ظهرت لديها الأعراض التنفسية بتاريخ 20/4/2014، ودخلت المستشفى بتاريخ 22/4/2014 وحالتها مستقرة.

2. مواطنة تبلغ من العمر 65 سنة، بالمستشفى العسكري بجدة، ظهرت لديها الأعراض التنفسية بتاريخ 17/4/2014، وأدخلت المستشفى بتاريخ 19/4/2014 وقد وافتها المنية تغمدها الله بواسع رحمته.

3. مقيم يمني الجنسية يبلغ من العمر 75 سنة، بمستشفى عرفان، دخل إلى المستشفى بتاريخ 21/3/2014 بجلطة في الدماغ، ظهرت لديه الأعراض التنفسية بتاريخ 21/4/2014 ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

4. مقيمة إندونيسية تبلغ من العمر 61 سنة، تعاني من فشل كلوي، وأدخلت بأعراض تنفسية لمستشفى الملك فهد بتاريخ 16/4/2014، وقد وافتها المنية تغمدها الله بواسع رحمته.

5. ممرضة فلبينية الجنسية تبلغ من العمر 54 سنة، تعمل بقسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد، ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 24/4/2014 وحالتها مستقرة.

6. مواطن يبلغ من العمر 65 سنة، وأدخل بأعراض تنفسية بمستشفى الملك فهد بتاريخ 25/4/2014 وحالته مستقرة.

7. طبيب سعودي الجنسية يبلغ من العمر 59 سنة، يعمل بمستشفى الملك فهد وتم تنويمه بالمستشفى لظهور الأعراض التنفسية عليه بتاريخ 25/4/2014، وحالته مستقرة.

8. مواطن يبلغ من العمر 55 سنة، يعاني من فشل في وظائف القلب، دخل مستشفى الحرس الوطني بجدة بتاريخ 18/4/2014، وقد وافته المنية تغمده الله بواسع رحمته.