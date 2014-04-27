بالفيديو.. سعوديون يخافون من الذهاب للمستشفيات

في مقطع مصور يعبر عن حالة تجتاح السعوديين هرباً من الذهاب للمستشفيات بغير حاجة ملحة، خصوصاً في مدن جدة والرياض، بعد تسجيل حالات إصابة يومية بفيروس كورونا، يظهر طبيب سعودي في قاعة فارغة وأمامه عدة أشخاص من العاملين في المجال الصحي، وهو يشرح طرق التعامل مع الحالات المشتبه بها.

وقال الطبيب في المقطع المصور، الذي لم يعرف إن كان جزءاً مما يقوله في إطار محاضرة طبية أو بعد الانتهاء منها إنه يجب ألا يكون هناك خوف أو فوبيا من الفيروس الذي يعيش لفترة تتراوح من أربع إلى ست ساعات، بعد أن يخرج من فم المريض، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون المسافة بين أي شخص والشخص المريض مترا واحدا لضمان عدم انتقال العدوى.

وأضاف الطبيب أن الكمام الذي ترتدونه - وهو يشير إلى بعض الحاضرين - قد يكون سبباً في العدوى، خاصة أن الفيروس عندما يخرج من فم المريض يتجه إلى أسفل، لذا حذر من لمس الأسطح وحواف الطاولات والكراسي، مشدداً على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون في كل ساعة، وعدم لمس الوجه مطلقاً قبل غسلهما.

وأوضح أن غسل الوجه بالماء والصابون ضروري في حال التعرض لرذاذ من عطاس أو سعال المريض، لكن بعد غسل اليدين بالماء والصابون، مشيراً إلى أنه لا داعي من الخوف من سعال أو عطاس مريض إذا كانت المسافة بينهما أكثر من متر واحد، مشدداً في نهاية حديثه على ضرورة لبس الكمام عند الكشف على المريض والاقتراب منه، مبيناً أن المريض هو من يجب أن يلبس الكمام عند دخوله للكشف وليس المعالج الصحي.

وسجلت السعودية حتى يوم أمس 313 إصابة بفيروس كورونا، من بينهم 92 حالة وفاة قبل أن يصدر وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه قراراً يوم أمس بتخصيص مستشفيات بعينها في مدن الرياض وجدة والمنطقة الشرقية لاستقبال حالات المصابين بالمرض، في إطار خطة عاجلة تتبناها الوزارة للسيطرة على فيروس كورونا والحد من انتشاره وارتفاع أعداد الحالات المصابة به.