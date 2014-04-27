ثاني سعودي ينتحر شنقاً في أقل من أسبوع

أقدم سعودي في العقد الثالث من عمره على الانتحار شنقاً في منزله بمحافظة دومة الجندل، التابعة لمنطقة الجوف فجر اليوم الأحد. وباشرت الدوريات الأمنية الموقع فور ورود البلاغ، ومازالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

ويعد ذلك ثاني حالة انتحار شنقاً في أقل من أسبوع، إذ كانت الأولى يوم الخميس الماضي، بعدما أعلنت الجهات الأمنية عن حادثة انتحار شاب عشريني في محافظة رنية (350 كيلومتراً شرق محافظة الطائف)، عثر عليه متدلياً من سقف غرفة في أحد أحياء المحافظة، بعدما ربط عنقه بقطعة قماش.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطية القرشي حينها أن "الجهات الأمنية في شرطة محافظة رنية تسلمت صباح اليوم الخميس بلاغاً بوجود شخص متوفى في منزله في أحد أحياء المحافظة، وفور تلقي البلاغ انتقل المختصون والجهات ذات العلاقة إلى الموقع، ومن خلال إجراء معاينة الجثة اتضح أنها تعود لمواطن سعودي في العشرين من عمره، قام بإيذاء نفسه، وذلك بربط قطعة قماش حول رقبته في قاعدة مروحة الغرفة، ما أدى إلى وفاته".