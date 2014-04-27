السعودية.. كيف يتم استخدام النساء في تهريب المخدرات؟

نساء في السعودية تم استخدامهن من قبل مهربي المخدرات في التمويه على السلطات الأمنية جرى القبض عليهن في عمليات تم كشفها من قبل السلطات وظهر فيها استغلال بعض المهربين للنساء اللاتي يحظين بمعاملة خاصة في كل المؤسسات الرسمية والمدنية داخل السعودية.

يقول عبدالإله الشريف - مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية - لـ"العربية.نت": "تم القبض على مهربين استخدموا نساءهم في تهريب المخدرات، هذا الأمر حدث عند نقاط تفتيش، لأن النساء لا يفتشن فيها، لكن عمليات القبض جاءت سليمة بعدما تم التأكد من المعلومات قبل القبض على النساء المتورطات والرجال المهربين".

وأضاف في حديثه لـ"العربية.نت": "بالطبع هم يستخدمون النساء للمرور من نقاط التفتيش لكن هذه الحيلة انكشفت بعد متابعة وجمع للمعلومات إلى أن تم ضبطهم متلبسين بالكميات التي كانوا ينوون تهريبها، وعادة ما يتم إحالة المرأة والرجل المتورطين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام قبل عرضهما على المحكمة".

ونجحت السلطات الأمنية في السعودية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إحباط عمليات تهريب 34 مليون حبة مخدرة منذ بداية العام الحالي وإحباط تهريب 45 طناً من الحشيش في العام الماضي، وكذلك نجحت في إحباط خطط تهريب 55 كيلوغراماً من الهيروين العام الماضي أيضاً داخل السعودية .

ويرى الشريف أن دور القطاع الخاص فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية لا يزال معطلاً مع تنامي أعداد المدمنين وضبط الكميات الكبيرة من المخدرات المهربة إلى داخل السعودية، ويقول مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية لـ"العربية.نت" هناك جهود أمنية ناجحة وبشكل كبير وهذا ما يبدو واضحاً من خلال أرقام الضبط لكننا بحاجة إلى تظافر كل الجهود، وخاصة من قبل القطاع الخاص في إنشاء المستشفيات ودور إيواء المرضى والمراكز التأهيلية والمصحات العلاجية المناسبة".

وكانت السلطات الأمنية في السعودية قد أحبطت تهريب 214 مليون حبة مخدرة خلال الأعوام الأربعة الماضية، كما أنها نجحت ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات خلال الأعوام الأربعة الماضية في إحباط تهريب 111 طناً من الحشيش وأكثر من 150 كيلوغراماً من الهيروين في نفس الفترة.