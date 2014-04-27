التربية: لا وجود لحالات كورونا بين الطلاب

أكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس في السعودية لم تشهد أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، مؤكدة على ضرورة نشر التوعية الصحية بين منسوبي المدارس والطلاب.

ووجه وزير التربية والتعليم، الأمير خالد الفيصل، بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في المدارس، من خلال وضع خطة عمل للوقاية من المرض، ووضع آليات منهجية واضحة لتنفيذها بالتنسيق والتكامل مع وزارة الصحة.

وأكد وزير التربية خلال اجتماعه بالقيادات التعليمية في السعودية، اليوم، على كافة المستلزمات والوسائل المتاحة للوقاية من فيروس كورونا، متضمنة وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على تحسين النظافة والصيانة بالمدارس، وتوفير مستلزماتها على مدارس الساعة، وتوفير المطهرات والمعقمات في المدارس كافة، وتجهيز العيادات المدرسية بمستلزماتها الطبية والمكتبية.

واستعرض وزير التربية خلال اجتماعه الحالة الصحية للطلاب والمعلمين ومستوى الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية بالمدارس، فيما نوقشت الإجراءات المتخذة للحفاظ على صحة الطلاب ومنسوبي المدارس.