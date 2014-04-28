بالصور.. القبض على ساحرة في القطيف

تمكّنت فرقة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة القطيف من القبض على ساحرة سعودية تقوم بأعمال السحر من عطف وصرف وتفريق.

وقبضت الهيئة بحسب ما كشفت لـ"العربية.نت" على الساحرة بعد أن استقبلت بلاغاً من مواطنة أفادت بأن هناك امرأة سعودية في العقد الرابع من عمرها تقوم بممارسة أنواع السحر من عطف وصرف وتفريق، وبعد التحري من صحة البلاغ والتأكد من الشكوى قامت الهيئة وفق الأنظمة والتعليمات بالقبض عليها في منزلها الذي اتخذته وكراً لممارسة أعمال السحر واستقبال زبائنها الذين باتوا ضحية ممارسات السحر والضلال.

واعترفت الساحرة بجرمها بعد القبض عليها، وأنها تمارس أنواعاً من أعمال السحر، كما وُجد بحوزتها عدد من الكتب والمراجع في السحر وأوراق تحتوي على طلاسم وأعمال سحرية وحجب تحتوي على أسماء نساء ورجال وأسماء لأمهاتهم كانت تعدّها لتسليمها لزبائنها، بالإضافة الى أنواع من البخور وقوارير ماء تستخدمها في الشعوذة ومبالغ مالية كبيرة تتقاضاها مقابل أعمال سحرية تنفذها لمن يطلبها.

من جانبه، حذر رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة القطيف مساعد الناطق الإعلامي بفرع المنطقة الشرقية، الشيخ ناصر الخالدي، من الانخداع والانسياق خلف السحرة والمشعوذين الذين يمارسون السحر والشعوذة ويقومون بأعمال إجرامية محرمة شرعاً ولا تقبل عقلاً.

وقال الخالدي :"معلوم أن من يقوم بهذه الأعمال الخبيثة أو يستعين بها لأي غرض كان مخالف لشرع الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم) ومعرّض للعقوبة في الدنيا والآخرة لارتكابه هذه المحرمات الشنيعة التي تأباها النفوس النقية التقية"، مبيناً أن جميع مراكز الهيئة في أنحاء المملكة على استعداد لاستقبال البلاغات عن السحرة والمشعوذين، وتوجد وحدة لمكافحة السحر والشعوذة".