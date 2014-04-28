بلدية جنوب حائل تضبط منشطات جنسية في إحدى البقالات

قامت بلدية الجنوب بحملة تفتيش وفق التوجيهات المشددة من قبل أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم سعيد أبوراس بالحرص على تكثيف الرقابة على المحلات التي تعنى بالصحة العامة، ووفق ذلك فقد ضبطت الفرقة المسائية محل تموينات غذائية لم تكتمل شروط سلامة المبنى فيه، مع عدم وجود شهادة صحية للعاملين فيها.

أتت جهود الجولة المسائية بقيادة مدير إدارة رقابة خدمات الجنوب د.تركي بن علي الحر والمراقب الصحي محمد الشهيل، حيث تم تغريم محل التموينات، وذلك لعدم وجود شهادة صحية وعدم اكتمال شروط سلامة المبنى وسوء في التخزين ولوجود مواد منتهية ومواد مجهولة المصدر وأدوية صيدلانية ومنشطات جنسية وأسماك فاسدة، وتمت مصادرة جميع المواد المخالفة والمنتهية والممنوعة وتحرير مخالفة وإغلاق للمحل.