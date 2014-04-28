فلبينيتان تشتكيان من سوء المعاملة إلى وزارة العمل

أنهت وزارة العمل، قضية فلبينيتين، تقدمتا بشكوى ضد صاحبة عمل، أساءت معاملتهما.

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي، أن الوزارة تلقت- عبر الاتصال الموحد - شكوى العاملتين من الجنسية (الفلبينية) تعملان بمشغل نسائي للخياطة في محافظة بقيق، حيث طلبتا تدخل الوزارة لتسهيل إنهاء علاقة العمل، وصرف حقوقهما والخروج النهائي لبلدهما.

وقال العنزي: "إنه فور تلقي الشكوى، سارعت إدارة التفتيش بالمنطقة الشرقية إلى مباشرة البلاغ، والوقوف على طبيعة المنشأة والتأكد من نظاميتها، ومدى حقيقة الشكوى".

وأضاف: "إن إدارة التفتيش في بقيق طلبت من صاحبة العمل إحضار العاملتين لسماع أقوالهما وحيثيات الشكوى، وتم إنهاء المشكلة بتسوية مبنية على تسليم العاملتين حقوقهما، وإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق صاحبة العمل".

وشدّد المتحدث الرسمي بوزارة العمل، على أهمية مراعاة حقوق العمالة الوافدة، مؤكداً على أنّ أي انتهاك تتعرض له العمالة، يُعرّض صاحب العمل للعقوبات النظامية.