مدني الرياض ينفذ حملة السلامة الوقائية على المنشآت

قامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض وبمشاركة البلدية والكهرباء بحملة السلامة الوقائية على عدد كبير من المنشآت الصناعية بمدينة الرياض، وذلك للتأكد من انضباط تلك المنشآت في تنفيذ متطلبات وشروط السلامة، وتنفيذ اللوائح والأنظمة وتحقيق درجة الأمان للعاملين بها و لمرتاديها.



وبين الناطق الاعلامي للدفاع المدني الرائد محمد الحمادي أنه بلغ عدد المنشآت الصناعية التي أغلقت بسبب مخالفات وخطورة حالة تستلزم الاغلاق منذ ٣ أشهر حتى الآن ٨٧ منشأة، مابين صناعية ومستودعات، كما بلغ عدد المنشآت التي أعطيت مخالفات وإنذارات ١٧٧٩ منشأة، ويتم متابعة إزالة الملاحظات وتصحيح وضع هذه المنشآت من قبل فرق السلامة.



وتنوعت المخالفات التي ضبطت بالمواقع ما بين التمديدات العشوائية لكيابل الكهرباء داخل المنشأة، والتخزين العشوائي للمواد الاولية والبضائع، وكذلك استغلال المنشأة للسكن واستخدام غاز الطبخ. كما سجلت الحملة مخالفة الجمع بين أكثر من نشاط داخل المنشأة الواحدة.

وشدد الدفاع المدني في ذلك أنه لن يستثني أي منشأة، ولن يكون هناك تهاون مع كل ما يهدد الأرواح والممتلكات, مؤكدا أن العقوبات بحق المخالفين ستكون رادعة والإغلاق فوري والحملة مستمرة على جميع المنشآت والأنشطة التجارية.

