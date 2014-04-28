"إنسان" تنظم المؤتمر الثاني لرعاية الأيتام بالرياض

تنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، غدا الثلاثاء، المؤتمر السعودي الثاني لرعاية الأيتام بعنوان "نحو مستقبلٍ أفضل لأيتامنا"، وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض.

وأكد المشرف العام على المؤتمر الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السويلم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بهذا الخصوص اهتمام المملكة في مجال رعاية اليتيم بمختلف قطاعات الدولة، ظهر ذلك جلياً في جمعية أيتام وما تلقته من دعم غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد ومن رجالات المجتمع.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى إبراز أهمية تطبيق معايير التميز المؤسسي في مؤسسات رعاية الأيتام، وأثرها في تحسين الخدمات التي تقدم لهم وفتح آفاق جديدة للتنسيق والتكامل بين مؤسسات رعاية الأيتام، وآليات تطويرها ومناقشة الأنظمة والتشريعات المتعلقة برعاية الأيتام، إلى جانب بحث مقترحات تطويرها والتعرف على التجارب الناجحة المحلية والعالمية في مجال التميز المؤسسي لجمعيات رعاية الأيتام، وآليات التنسيق فيما بينها والتعرف على برامج تأهيل وتمكين الأيتام في المجتمع، ومقترحات تطويرها.

ويركز المؤتمر عبر محوره الأول على الجودة والتميز المؤسسي في مؤسسات رعاية الأيتام، والمحور الثاني على التنسيق والتكامل في مجال رعاية الأيتام، والمحور الثالث على التشريعات المنظمة لرعاية الأيتام بالمجتمع السعودي، بينما المحور الرابع يركز على بناء قدرات الأيتام وتمكينهم، حيث يتم مناقشة ذلك من خلال برنامج علمي وجلسات عمل وبحوث والندوة الحوارية وورش العمل التدريبية المتخصصة.

وقال السويلم إن المؤتمر سيصحبه معرض تقام فيه العديد من الفعاليات وتتواجد فيه عدد من القطاعات المهتمة برعاية اليتيم.