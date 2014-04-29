أمانة الشرقية تغلق 82 مطعماً وتحرر 345 مخالفة

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية، 82 مطعماً وعدداً من المنشآت لها علاقة بالصحة العامة، بعد جولة رقابية مجدولة نفذتها من خلال مراقبيها الصحيين في مدن الدمام والظهران والخبر، نتج عنها كذلك تحرير 345 مخالفة بلغ إجمالي الغرامات فيها 665،600 ريال.

وأوضح المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد عبدالعزيز الصفيان، أن الإغلاق جاء تطبيقاً للنظام، حيث لم تتوفر في هذه المنشآت الاشتراطات الصحية حيال سلامة الغذاء ونظافة المكان ونظافة الأدوات والأواني وبقية المستلزمات المستخدمة في إعداد وتجهيز وحفظ وتناول وتقديم الأطعمة والأغذية بشكل عام، إضافة إلى عدم نظافة العاملين في كافة المنشآت التي طبقت بحقها العقوبات، وعدم أهليتهم للعمل في هذه الأماكن.

وبين الصفيان أن الحملة استهدفت 2633 منشأة غذائية في حاضرة الدمام موزعة حسب المناطق وبحسب درجة حساسية هذه المنشآت بالنسبة إلى المستفيد، حيث تم استهداف 727 منشأة في محافظة الخبر و576 منشأة في وسط الدمام، و404 منشآت في شرق الدمام و750 في غرب الدمام و185 منشأة في الظهران، ونتج عن الحملة إتلاف 723 كيلو غراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي و4897 لتراً من المواد الغذائية السائلة.

وأشار المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية، إلى أن عملية التصحيح للمنشآت التي تستلزم التصحيح أسندت إلى البلديات للمتابعة، كما تم توجيهها بالتشديد على عدم السماح لأي منشأة بممارسة الأنشطة إلا بعد استكمال كافة الاشتراطات الخاصة بها، مضيفاً أن هذه الحملات المستمرة تستهدف رفع المستوى الصحي للمنشآت الغذائية المتعلقة بالصحة العامة وتصحيح للممارسات الصحية للعاملين بها مما يعزز من ثقة المستفيد.

يذكر أن الحملة التي استمرت لـ 25 يومياً، والتي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، استهدفت المنشآت الغذائية والمنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة، كانت من ضمن أهم البرامج والأنشطة التي تنفذها الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات وشاركت فيها جميع البلديات في حاضرة الدمام معززة بمساندة من الإدارة العامة لصحة البيئة، وذلك بهدف المحافظة على صحة وسلامة المستهلك.





