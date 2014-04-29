إطلاق مشروع لمواجهة الطلب على المياه في جدة

أعلن وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالله الحصين عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه في مدينة جدة، الذي يعد الأول من نوعه لمواجهة الطلب المتزايد على المياه وإيجاد حلول جذرية لتحديات خدمات قطاع المياه والمعالجة البيئية.

وقال الحصين إن مكونات المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تنفيذ ثمانية خزانات أسطوانية خرسانية مسلحة بسعة 188 ألف متر مكعب لكل خزان، وبطاقة إجمالية للمرحلة الأولى تبلغ مليوناً ونصف متر مكعب، وبتكلفة بلغت أكثر من 540 مليون ريال والتي سوف تساهم في استمرار ضخ المياه لمدينة جدة وتلافي أي نقص طارئ خلال موسم صيف الحالي، مبيناً أنه سيتم تنفيذ ثلاثة خزانات إضافية لاحقاً بطاقة نصف مليون متر مكعب لتصبح إجمالي الطاقة مليوني متر مكعب.

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسلّم أن شركة المياه الوطنية قامت بترسية المرحلة الثانية من مشروع الخزن الاستراتيجي بطاقة تبلغ مليون متر مكعب وبتكلفة 374 مليون ريال سيتم تنفيذها في منطقة بريمان، كما قامت الشركة بترسية المرحلة الثالثة من مشروع الخزن الاستراتيجي بطاقة مليون متر مكعب وبتكلفة 450 مليون ريال وسيتم تنفيذها في منطقة الفيصلية.

وأشار إلى أنه سيتم طرح المرحلة الرابعة والخامسة من مشاريع الخزن الاستراتيجي بمدينة جدة، ليصبح إجمالي الخزن الاستراتيجي بمدينة جدة نحو 6 ملايين متر مكعب من المياه، وبتكلفة مالية تقديرية تقارب 2.2 مليار ريال.

ومن جهة أخرى، وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين 21 عقداً لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية تزيد على 198 مليون ريال.

ويمثل العقد الأول إكمال شبكات الصرف الصحي بالمدينة المنورة لخدمة بعض الأحياء، والثاني مشروع إضافة وحدات متطورة لنظام المعالجة الثلاثية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير, والعقد الثالث إجراء دراسة استشارية لإعداد الخطة الرئيسة لتحسين خطوط نقل المياه وأنظمة الإمداد بمنطقة (عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة)، والعقد الرابع مشروع شبكات للمياه بمدينة الدمام (المرحلة الأولى) (الجزء الأول) بالمنطقة الشرقية، والعقد الخامس تشغيل وصيانة المياه والصرف الصحي بتاروت وتوابعها بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، كما وقع وزير المياه والكهرباء 20 عقداً آخر لإكمال شبكات الصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة.