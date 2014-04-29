التحذير من أكل الجراد

حذرت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة حائل أهالي المنطقة كافة من تناول الجراد الذي دخل للمنطقة هذه الأيام قادماً من الجهة الغربية والجنوبية الغربية لمنطقة حائل، لاحتوائه على كميات متراكمة من المبيد شديد السمية.

كما حذرت جميع مربي الماشية بأنواعها، ومربي النحل بعدم الاقتراب من الأراضي المعاملة بالمبيد إلا بعد مضي أكثر من أسبوع من عملية الرش.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة حائل المهندس سلمان بن جار الله الصوينع أن أسرابًا من الجراد دخلت المنطقة، وتجري حاليًا مكافحة هذه الأسراب بالفرق الأرضية والطائرات، مشيراً إلى تعرض الجراد للسموم وعدم صلاحيته للاستخدام، آملاً من الجميع التعاون مع فرق المكافحة وعدم إعاقة أعمالها الميدانية.