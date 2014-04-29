القبض على سجين هرب أثناء محاكمته في مكة

قبضت شرطة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، على سجين فر من المحكمة العامة في مكة المكرمة أثناء محاكمته في قضية جنائية.

وأكد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي القرشي بأن الجهات اﻷمنية في شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة في شعبة التحريات والبحث الجنائي، تبلغت مساء أمس اﻷول عن هروب سجين من المحكمة العامة، أثناء حضوره جلسة مخصصة لمحاكمته في قضية جنائية.

وأضاف: "فور تلقي البلاغ وجه مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبد العزيز الصولي، بتشكيل فريق عمل أمني لعمليات البحث والتحري، بمتابعة مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء عساف القرشي، والتي أسفرت بفضل من الله وتوفيقه عن القبض على السجين الهارب في أقل من ٢٤ ساعة".

وخلص الناطق الرسمي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم القرشي إلى أنه تم التحفظ على السجين الهارب الذي يحمل جنسية آسيوية بعد ضبطه، وتم تسليمه لجهة الاختصاص.

