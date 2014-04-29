تدافع وتلاسن لحضور افتتاح مدينة الملك عبدالله

شهدت صباح اليوم الثلاثاء كل من مدينتي جدة ومكة المكرمة حالات تدافع أمام 19 مكتباً، خصصتها مؤسسة البريد السعودي لتوزيع تذاكر مجانية لحضور حفل افتتاح مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والمباراة الختامية على كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال يوم الخميس المقبل.

وعلمت "العربية.نت" من مصادرها أن عدداً من المكاتب التابعة للبريد السعودي تعرضت لأضرار مادية، تمثلت في تكسير عدد من الأبواب الزجاجية واللوحات، فيما لم تتعرض مكاتب أخرى لحالات التهشيم تلك من قبل المتجمهرين، الذين تسببوا فقط في عملية الازدحام والتدافع أمام المكاتب.

كما علمت "العربية.نت" من مصادرها أيضاً بحدوث حالات تلاسن بين الجمهور وبعض الموظفين الذين حاولوا إعادة ترتيب صفوف المتجمهرين، ولفتت المصادر إلى أن الغالبية العظمى للحضور كانت من الفئات العمرية المتوسطة، التي تتراوح بين 15 و20 عاماً، وهو ما فاقم مشكلة التلاسن والاشتباكات، نظير الحماسة التي كانت تعتري بعضهم.

وفي حين لم يصدر بيان رسمي من شرطة منطقة مكة المكرمة حيال الواقعة، أكدت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت" أن جهات أمنية مختلفة شاركت في السيطرة على الحشود، واحتوت الموقف، دون أن تحدد تلك المصادر نوعية الجهات الأمنية المشاركة أو وجود حالات بين الحشود تم ضبطها والتحفظ عليها.

وبالعودة إلى عملية توزيع التذاكر، تحدثت مصادر من شركة أرامكو السعودية لـ"العربية.نت" عن وجود دفعة جديدة من التذاكر، سيتم تسليمها لمؤسسة البريد السعودي بغية توزيعها لاحقاً، إلا أن هذه المعلومات تظل "تكهنات" لحين ظهور بيان رسمي من شركة أرامكو السعودية (الجهة المنظمة للحفل).

وإزاء ذلك وأوضحت مؤسسة البريد السعودي في بيان لها اليوم أن الازدحام الذي حدث في مكاتب البريد المخصصة لتوزيع التذاكر، نتج عن أسباب "خارجة عن إرادة" المؤسسة، وأضاف البيان: "ما حصل في مكاتب البريد كان نتيجة محدودية التذاكر، التي استلمتها المؤسسة من اللجنة المنظمة، والتي بلغت 25 ألف تذكرة".

وشدد بيان مؤسسة البريد السعودي على أن "اشتراط الجهات المنظمة، والمتمثل في طلب الحضور الشخصي وإبراز الهوية الوطنية أو الإقامة، لاستلام التذكرة، وتأخر تسليمها لمؤسسة البريد السعودي إلى مساء الاثنين بدلاً من صباح الاثنين، ما دفعنا لفتح باب التوزيع صباح الثلاثاء، الأمر الذي ساهم في الازدحام، نظراً لقرب موعد الحفل".

وأضاف البيان: "المؤسسة ليست حديثة عهد بتوزيع التذاكر، ولها تجارب وخبرات عدة في ذلك، إذ قمنا بتوزيع تذاكر مباريات السعودية والأرجنتين سابقاً، وكذلك مباراة ديربي الرياض في وقت مضى بين الهلال والنصر، والتي بلغت آنذاك 60 ألف تذكرة، ولم نشهد مثل هذا الازدحام".

وأكدت المؤسسة في بيانها أنها خصصت 19 مكتب بريد موزعة على مدينتي مكة المكرمة وجدة لتوزيع التذاكر، وتطرقت في البيان إلى أنها عمّمت أسماء هذه المكاتب على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وخلص بيان مؤسسة البريد السعودي إلى أن "التذاكر نفدت في الساعات الأولى من بداية العمل، وتمت السيطرة على الوضع، وعادت المكاتب إلى عملها الطبيعي".