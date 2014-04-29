شروط الاستمرار

ليس شماتة، وليس تقليلًا لدور أحد، فالحياة تتسع للجميع، ولكن من يتحمل مسؤولية يجب أن يعطيها حقها، خصوصًا عندما تكون في التربية والتعليم، وخصوصًا بعد أن يكون صاحب القرار الأول قد أنذرهم، لذلك فالتعليم العام يمر اليوم بمرحلة مخاض تنبئ بكثير من المبشرات، والخيرات، والثمرات المفيدة.

أصدر الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم قرارًا بإنهاء تكليف مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض، وتم تكليف مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله المرشد بالعمل مؤقتًا مديرًا عامًا للتربية والتعليم بمنطقة الرياض بالإضافة إلى عمله، كما قرر نائب وزير التربية والتعليم إنهاء تكليف مساعد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض للخدمات المساندة، كما أقال وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، مدير التربية والتعليم في القريات، وصدر قرار نائب الوزير بتكليف محمد بن عبدالله الثبيتي بالعمل مؤقتًا مديرًا للتربية والتعليم بالقريات.

هذا النوع من القرارات الجريئة، جديد على نمط الإدارة العامة لدينا، وبعيد عن البيروقراطية، ولكن سبقه تمهيد، ربما لم يؤخذ محمل الجد من قبل البعض، عند وصول وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، للوزارة، شرع في ثورة من الإصلاحات من خلال بوابة مديري التربية والتعليم، فلم يطالب بالإنجاز فقط بل اشترط أن يرافقه التميُّز، فقد خاطب مديري التعليم في حينها قائلًا: من لم يتميز فليترك مهامه للغير، معتبرًا مقياس الكفاءة الإنتاجية هو الواسطة الوحيدة عنده، وقال: نريد إبداعًا، أعذر من له ظروف لا تُمكّنه من العمل، ولكني لا أعذر من يبقى متصدرًا للقيادة بلا إنجاز، وحملت كلمات سمو الوزير التي وجهها لمديري التعليم في مناطق المملكة، التحذير بشفافية.

أوضح المدير السابق لتعليم الرياض لجريدة الحياة، أن قرار إنهاء تكليفه لا يعني إبعاده عن العمل، وقال: سأعاود العمل وكيلاً للشؤون الثقافية في الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهنا مازالت طموحات المدير السابق قائمة، فهل يعي سعادته - حتى ولو عاد وكيلاً للشؤون الثقافية في الوزارة- أن لكل منصب في التعليم اليوم مسؤوليات، وأن لكل المسؤوليات جهة واحدة للمحاسبة.

نقلا عن صحيفة "المدينة"