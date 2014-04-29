الجوازات: إصدار جواز السفر السعودي عن طريق "أبشر"

أكدت المديرية العامة للجوازات أن إصدار جواز السفر السعودي أصبح متاحاً عن طريق خدماتها الإلكترونية (أبشر)، وذلك بعد أن تم تدشين هذه الخدمة من قبل الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، الأربعاء الموافق 23/6/1435هـ.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد بن فهد اللحيدان: "إن الإخوة المواطنين المسجلين في خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر) باستطاعتهم الآن إصدار جواز السفر دون الحاجة لمراجعة مواقع الجوازات لطلب التقديم على هذه الخدمة".

وأوضح اللحيدان أنه لإصدار الجواز عن طريق أبشر يجب ملاحظة التالي:-

• سريان صلاحية الهوية الوطنية ووجود البصمة والصورة في نظام وزارة الداخلية.

• سداد رسوم إصدار الجواز عن طريق خدمة سداد.

• تواجد المستفيد داخل المملكة.

• ألا يكون لدى صاحب الطلب جواز سفر ولا مرافق في جواز سفر آخر.

وأوضح أن طريقة إنجاز هذه الخدمة للمستفيدين الذين استوفوا جميع الشروط آنفة الذكر تبدأ عن طريق التالي:-

1. دخول المستفيد لموقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.sa) ثم اختيار خدمة إصدار الجواز من القائمة المنسدلة من ايقونة الجوازات.

2. سوف يقوم النظام بعد ذلك بإظهار أسماء أفراد العائلة الذين يمكن إصدار جواز سفر لهم.

3. بعد اختيار اسم المستفيد من أفراد العائلة ستظهر بياناته الشخصية بالإضافة لصورته التي تم حفظها في النظام الآلي وايقونة اختيار اسم المدينة التي سوف يتم استلام الجواز منها وفرع الجوازات بالمنطقة، وستظهر له الشروط والأحكام المنظمة لهذه الخدمة.

4. بعد أن تتم الموافقة على الشروط من قبل المستفيد يتم اختيار ايقونة اصدار جواز في هذه الخطوة ستظهر للمستفيد صورة من جواز السفر والبيانات التي سوف يتضمنها وما عليه إلا التأكيد على طلب الإصدار ليتم إصدار الجواز في النظام الآلي.

ودعا المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المواطنين والمواطنات إلى المحافظة على جواز السفر السعودي باعتباره هوية لحامله خارج الوطن.