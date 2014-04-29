وافد يغتصب طفلة في تبوك

تمكن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك ظهر أمس الأثنين من القبض على وافد من جنسية عربية بتهمة تهديد طفلة بآلة حادة و اغتصابها.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك الشيخ محمد الزبيدي إنه ورد بلاغ لمركز الهيئة من امرأة تفيد فيه بتعرض ابنة لها في المرحلة الابتدائية للاغتصاب من قبل وافد من جنسية عربية يعمل في أحد المحلات التجارية بعد تهديدها بآلة حادة وذلك أثناء عودتها من المدرسة.

وقد لاحظت والدة الطفلة عند عودتها للمنزل حالة ابنتها النفسية وآثارا ظهرت على الطفلة من عملية الاغتصاب ، وبعد التثبت من صحة ووفقا للأنظمة والتعليمات تمكنت فرقة الهيئة من القبض على الوافد العربي وتحويله لجهات الاختصاص.