بسبب كورونا.. فقيه ينصح بالابتعاد عن لحم الإبل النيء

قال وزير الصحة السعودي المكلف عادل فقيه في المؤتمر الصحافي الذي عقده، اليوم، حول "كورونا": "ننصح بالابتعاد عن لحوم الجمال النيئة وحليبها "، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستقوم بتوفير نشرات تفصيلية عن فايروس كورونا بشكل متواصل.

وكشف فقيه أن وزارة الصحة بدأت تنفيذ خطة عاجلة لفهم وتحليل طبيعة فيروس كورونا وبحث أفضل سبل لاحتوائه والوقوف على الوضع الصحي في المملكة، وذلك من خلال مناقشة المستجدات والتدابير الواجب اتخاذها لمواجهة التهديدات التي يشكلها الفيروس وسبل الحد من انتشاره.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان الوزارة عصر اليوم الثلاثاء أن الوزارة في إطار جهودها المستمرة لتقصي الحقائق وجمع المعلومات تتطلع للأفكار والتوصيات المقدمة من المجلس الطبي الاستشاري بشأن الحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أنه جرى مؤخرا اتخاذ سلسلة من الاجراءات الفعالة والخطوات الجادة للحد من انتشار الفيروس في المملكة شملت إجراء سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المستشفيات في مختلف أنحاء المملكة لهدف الوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداها لاستقبال أي حالات مصابة بالفيروس لا قدر الله ، بالإضافة إلى تعيين المجلس الطبي الاستشاري الذي أنشأته الوزارة مؤخرا للمساعدة في مواجهة هذا التحدي حول الصحة العامة في المملكة واصفا معاليه هذا المجلس بأنه ركيزة أساسية في دعم جهود وزارة الصحة.

وبين أن الإجراءات شملت تخصيص 3 مركز طبية لمواجهة الفيروس وهي مدينة الملك عبدالله الطبية بجدة والذي يعتبر المركز الرئيسي لمكافحة الفيروس ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض ومجمع الدمام الطبي بالمنطقة الشرقية.

وأشار فقيه أن وزارة الصحة تدرس جميع الخيارات التي يمكنها مواجهة هذا التحدي الذي يتعلق بالصحة العامة بالمملكة في ظل الجهود المستمرة والإجراءات الصارمة التي تتبعها الوزارة ضمن خطتها العاجلة للحفاظ على سلامة مجتمعها في ظل الوضع الراهن ويتوقع الإعلان عن المزيد من القرارات في الأيام القريبة.

وأكد ان وزارته ملتزمة بمبدأ الشفافية والإفصاح سواءً مع وسائل الإعلام أو أفراد المجتمع السعودي وتوفير جميع ما يحتاجونه من معلومات عن الوضع الراهن إذ أننا مؤمنون بأنهم لن يستطيعوا المساهمة معنا في مكافحة الفيروس إلا إذا حصلوا على المعلومات الدقيقة حال توفرها ، مؤكداً أن موقع الوزارة على الإنترنت يتم تحديثه يومياً ووضع تفاصيل كاملة عن الحالات التي تم رصدها ومواقع هذه الحالات وأعمار المصابين والجنس للحالة.

وقال إن الوزارة قامت باستقطاب الإستشاريين والخبراء العالمين وكونت لجان إستشارية للتعرف على كل كبيرة وصغيرة حول الفيروس وأن معلوماتها مبينة على ما يصدر من الفريق العلمي المتخصص .

من جانبه، أكد الدكتور جواد محجور رئيس وفد منظمة الصحة العالمية ومدير شعبة مكافحة الأمراض المعدية بمكتب إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية أن محاصرة فيروس كورونا والقضاء عليه خلال هذه الفترة تشكل أولوية وأن الأمر لا يستدعي إعلان حالة الوباء، مشدداً على أن المنظمة لا توصي بأي إجراءات بشأن ايقاف السفر داخل أو خارج المملكة.

وأشاد بجهود المملكة الوقائية ممثلة بوزارة الصحة لإيقاف انتشار الفيروس،إضافة الى إجراء العديد من البحوث من أجل التعرف على المرض، مما يسهم في معرفة طرق الوقاية منه، مشيراً في هذا الصدد إلى استقطاب الوزارة للعديد من الخبراء والاستشاريين من داخل وخارج المملكة لمناقشة مستجدات الفيروس للحد من انتشاره.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور زياد ميمش أن الوزارة تتابع جميع المستجدات وتعمل على مدار 24 ساعة من خلال لجانها المتخصصة، مبيناً للجميع أن الوضع مطمئن ولا يدعو للقلق.

وحول لبس الكمامات في المواقع العامة، أوضح الدكتور ميمش أن الوزارة لا تنصح المجتمع بلبس الكمامات في الشوارع والمدارس والأماكن العامة ، بل يجب أن يقتصر ذلك على المخالطين من الأطباء والممرضين أثناء دخولهم على المرضى، مبيناً أن الاستمرار في لبسها قد تحولها إلى مصدر للعدوى.

أكد ميمش أنه عقد بديوان الوزارة بمشاركة أبرز الخبراء في العالم، وناقش كل ما يتعلق بفيروس كورونا من ناحية المعلومات وطريقة انتشاره ونشاطه، مشيراً إلى عدم وجود علاج أو لقاح للفيروس حتى الآن.

وحول الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في القادمين للحج والعمرة هذا العام، أوضح الدكتور ميمش أن الوزارة مع اللجان العلمية وضعت مجموعة من الاشتراطات و نصحت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل أن يؤجلوا أداء الفريضة هذا العام.

من جهته، أكد المستشار الطبي المستقل لوزارة الصحة الدكتور طارق مدني ، أن المطهرات والمعقمات الموجودة في المنازل وتلك التى تستخدم بالمستشفيات كافية للوقاية من الفيروس وأن الوزارة توصي بتطهير الأسطح والطاولات والدرابزين الجانبي للدرج والسلالم الكهربائية والادوات التى تستخدم بشكل مستمر مثل الريموت كنترول مقابض الابواب وازرة المصاعد الكهربائية، مشيراً إلى أنه لا يوجد تفسير لانتشار المرض في الرجال أكثر من النساء، وربما يعود إلى أن الرجال أكثر ترددا على الأماكن العامة.