"التجارة" تصادر 4 آلاف قطعة كهربائية مقلدة

قامت وزارة التجارة بحملات تفتيشية مكثفة على محال الأجهزة الكهربائية في مختلف مناطق المملكة، وصادرت أكثر من 4000 قطعة كهربائية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية تشكل خطورة على المستهلكين، وذلك بعد أن كانت معروضة للبيع في أسواق محافظة البدائع، فيما تم إتلاف الكميات واستدعاء المسؤولين عن تسويقها وبيعها للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك بعد أن نفذت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً حملات شاملة على الأسواق من خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة لمصادرة القطع الكهربائية المقلدة، حيث كشفت عن كميات كبيرة من القطع الكهربائية المقلدة، وعملت على إتلافها، مع إغلاق المحال المخالفة، وتطبيق الأنظمة بحق المتورطين.

في حين عملت الفرق الرقابية في الوزارة على تنفيذ حملات توعوية شاملة على الأسواق، وذلك من خلال توزيع بيانات بالسلع الكهربائية المقلدة حتى لا يتم التورط في بيعها، والإضرار بالمستهلكين.

على صعيد متصل، صادرت الوزارة 337 مادة غذائية منتهية الصلاحية و147 مادة استهلاكية في أسواق المنطقة في المحافظة.

وجاء ذلك وفق الخطة التي نفذتها الوزارة لمراقبة سلامة وصحة المواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة، وحماية المستهلكين من أخطار السلع المغشوشة والفاسدة.

وتواصل الوزارة جولاتها الرقابية، على الأسواق والمستودعات، والمحال التجارية، والمصانع وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها.

كما تشدد على أنها لن تتهاون مع من يروج لسلع منتهية الصلاحية أو مقلدة وبالأخص التي تهدد صحة وسلامة المستهلك وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين للإبلاغ عن حالات الغش والتقليد عن طريق مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616.