"سيف عبدالله" يختتم مناوراته برعاية الأمير سلمان

اختتمت مناورات "سيف عبدالله" برعاية الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - صباح اليوم- في حفر الباطن، بحضور حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ خالد الجراح الصباح، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول رحيل شريف وأمين عام وزارة الدفاع بسلطنة عمان محمد بن ناصر الراسبي.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله وضيوفه الكرام إلى مقر التمرين الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن حسين بن عبدالله القبيل ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان وقادة أفرع القوات المسلحة.

وألقى رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن حسين بن عبدالله القبيل كلمة رحب فيها بالأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والحضور.

وقال: "باسمي واسم منسوبي القوات المسلحة السعودية، أرحب بسموكم وبضيوفكم وصحبكم الكرام، في هذا اليوم المبارك الذي نختتم فيه تمرين (سيف عبدالله)، الذي ينفذ بناء على موافقة المقام السامي الكريم، وتوجيهات سموكم، بمتابعة دقيقة من سمو نائبكم".

وأوضح أن هذا التمرين الذي ينفذ هذه الأيام على مستوى القوات المسلحة، بالإضافة إلى مشاركة وحدات من وزارة الحرس الوطني، وعناصر من وزارة الداخلية، في كل من المنطقة الشرقية، والمنطقة الجنوبية، والمنطقة الشمالية، في آن واحد يهدف إلى رفع مستوى التدريب واختبار مدى جاهزية قواتنا المسلحة، لردع أي عدوان يقع على أي من تلك الاتجاهات.

وأكد أنه لمن حسن الطالع أن يأتي تنفيذ هذا التمرين مع الذكرى التاسعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الذي عمل على تلبية متطلبات قواتنا المسلحة في كل المجالات، من تسليح وتجهيز، وإسكان، ومرافق طبية، مشيراً إلى أن هذا التمرين الذي يتم تنفيذه في تلك المناطق، شارك في تنفيذه، العديد من وحدات القوات البرية، والقوات الجوية، والقوات البحرية، وقوات الدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية، بالإضافة إلى وحدات من الحرس الوطني، وعناصر من وزارة الداخلية.

وقال الفريق أول ركن القبيل: "إننا في هذا التمرين نعد قواتنا المسلحة لحماية مقدساتنا ووحداتنا ومكاسبنا، ولا نهدف من ورائه الاعتداء على أحد، فليس هذا من سياسة حكومتنا الرشيدة، التي لا تقبل ولا تساوم على أمنها، وتقطع كل يد تمتد لإيذائها، داعيا الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما فيه خدمة الدين والوطن والمواطن".

ثم قدم رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء ركن محمد بن عبدالخالق الغامدي إيجازًا عن التمرين. بعد ذلك أطلق ولي العهد شارة بدء التمرين.

وشاهد ولي العهد والحضور التمرين المشترك (سيف عبدالله) الذي يقام لأول مرة على ثلاثة مسارح عمليات مختلفة التضاريس ودرجة الحرارة وطبيعة الأرض، حيث أقيمت على ميادين القيادات العسكرية الشمالية والشرقية والجنوبية، وتدار عملياتها من مركز عمليات واحد بالرياض، حيث شاهد ولي العهد والحضور أمامهم تطبيق التمرين، بالإضافة إلى مشاهدتهم تلفزيونياً التمرين في كل من المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية.

وشارك في التمرين عدد كبير من الطائرات والسفن والمروحيات والمعدات الأرضية بمختلف أنواعها والمركبات القتالية والدبابات ومنظومات الصواريخ المضادة للطائرات.

وتم التركيز خلال التمرين على تطوير القدرة الدفاعية ورفع الكفاءة القتالية للضباط وضباط الصف وجميع وحدات المناورة وإسناد القتال من خلال التركيز على التدريب النوعي للتعامل مع كل التهديدات وعمليات إدارة الأزمات.

ويعد هذا التمرين الأكبر حجماً في تاريخ القوات المسلحة الذي أتاح الفرصة لمختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية وأسلحة الدفاع الجوي أن تشارك في تمرين واحد ينفذ على عدة مراحل تكتيكة.