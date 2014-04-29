6.2 مليون حبة مخدرة و68 ألف زجاجة خمر ضبطيات الجمارك

بلغ إجمالي ما ضبطته "الجمارك" من مواد مغشوشة ومقلدة 24 مليون وحدة، ومن المخدرات 4238 كيلوغراما، و6.2 مليون حبة مخدرة، و68 ألف زجاجة خمر خلال الربع الأول من عام 2014.

جاء ذلك في تقرير مصلحة الجمارك العامة للربع الأول من عام 2014.

وبين المتحدث الرسمي باسم الجمارك عيسى القضيبي أن عدد محاضر الضبط للربع الأول من عام 2014 انخفضت لهذا العام مقارنة بالربع الرابع لعام 2013 إلى نسبة 23%، كما انخفضت الكميات المضبوطة بنسبة 2%، موضحاً أن مخالفة التدني في القيمة كانت الأعلى حيث شكلت نسبة 48%، ومخالفة المواصفات والمقاييس شكلت نسبة 39% من إجمالي ما تم ضبطه من السلع المغشوشة والمقلدة.

وأفاد أن هذا العدد الكبير من حالات الضبط توضح مقدار الجهد المبذول من قبل الجمارك السعودية لمكافحة هذه الظاهرة ونجاح خطتها في هذا المجال، وما اتخذته من خطوات لتحقيق سلامة الواردات ومنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة، ومنها زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد، وتطبيق إجراءات الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك، وتطبيق إجراءات استخدام شهادة المطابقة بما يضمن عدم التلاعب فيها، وتطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات سواء الواردة أو الصادرة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لضمان أن ما يصل للمستهلك لا يشكل خطورة على صحته وسلامته.

