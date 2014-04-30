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إجراءات وقائية في الرياض و جدة خوفاً من انتشار فيروس كورونا

الأربعاء 29 جمادي الثاني 1435 هـ - 30 أبريل 2014
الأربعاء 29 جمادي الثاني 1435 هـ - 30 أبريل 2014
الأربعاء 29 جمادي الثاني 1435 هـ - 30 أبريل 2014
الأربعاء 29 جمادي الثاني 1435 هـ - 30 أبريل 2014
الأربعاء 29 جمادي الثاني 1435 هـ - 30 أبريل 2014
الأربعاء 29 جمادي الثاني 1435 هـ - 30 أبريل 2014
الأربعاء 29 جمادي الثاني 1435 هـ - 30 أبريل 2014

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