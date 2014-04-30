إطلاق أطول سارية علم بالعالم في جدة قريباً

ترفع في وسط مدينة جدة قريبا أطول سارية علم في العالم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المشروع الذي سيبلغ ارتفاعه 170 مترا، بمقاس علم يبلغ 49.5 م طولا، و33 م عرضا، بمساحة إجمالية 1635 مترا مربعا، ويزن 570 كلغ.

وقال المدير العام التنفيذي لمبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية، الدكتور إبراهيم باداود: "بمناسبة الذكرى التاسعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، يسرنا أن نعلن عن قرب انتهاء أعمال بناء أعلى سارية ستحمل راية التوحيد في وسط مدينة جدة"، مضيفا "استغرق العمل في هذا المشروع أكثر من 12 شهراً، واستخدمت فيه أحدث التقنيات العالمية في الهندسة".

وأوضح أن السارية تقع في وسط ميدان خادم الحرمين الشريفين بشارع الأندلس - المتقاطع مع طريق الملك عبدالله، ويتضمن المشروع أيضا مجسما على كامل مساحة الميدان عبارة عن السيفين والنخلة شعار السعودية كأكبر شعار للمملكة من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحة الميدان المقام عليها المجسم 26 ألف متر مربع.

ومن جانبه، أشار مدير المشروع، المهندس شريف البحار، إلى أن سارية العلم مصنوعة من الحديد على شكل أسطواني، حيث بلغت كمية الحديد المستخدمة به قرابة 500 طن، والتي تم تنفيذها بالاتساع الكافي لتحوي الخدمات الخاصة بالمشروع، وإمكانية الصعود إلى أعلى السارية لعمل أي صيانة مطلوبة.

وقال المهندس البحار إن هناك عدة أنظمة استخدمت في هذا المشروع، ومن بينها وحدة للحمل والتحكم في دوران العلم حسب اتجاه الرياح، ونظام قياس اتجاه وسرعة الرياح – نسبة الرطوبة – شدة المطر، ونظام الإنارة التحذيري للطائرات، ونظام امتصاص الاهتزازات الناتجة عن سرعة الرياح، وثبات سارية العلم، ونظام مقاومة الحريق داخل سارية العلم.