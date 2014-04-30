إغلاق 21 مطعماً في الرياض

أغلقت فرق أمانة منطقة الرياض الميدانية 21 مطعماً وعدداً من المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة، وذلك خلال جولة رقابية لكوادرها الصحيين والمراقبين الميدانيين أمس الثلاثاء على 248 منشأة متنوعة الأنشطة في عدد من أحياء العاصمة.

وأتلفت الأمانة وصادرت 1699 كيلوغراماً من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي التي وجدت داخل تلك المحلات.

وأوقفت فرق الأمانة 52 عاملاً مخالفاً للأنظمة الصحية بسبب عدم التزامهم بالنظافة العامة داخل محلاتهم، وعدم وجود شهادات صحية وانتهائها، ووجود ملاحظات مرضية على أيديهم أدت إلى استبعادهم الفوري من العمل.

وتأتي هذه الإغلاقات الفورية للمحلات المخالفة من قبل أمانة الرياض من أجل المحافظة على تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء ونظافة المكان والأدوات والأواني وبقية المستلزمات المستخدمة في إعداد وتجهيز وحفظ وتناول وتقديم الأطعمة والأغذية بشكل عام، إضافة إلى مراقبة نظافة العاملين وتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين منهم.