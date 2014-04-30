احتجاز 20 شخصاً ومركبة بسبب الأمطار في الباحة

واصل منسوبو مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جهودهم المميزة في عمليات الإنقاذ والأمن والسلامة، في ظل الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم أمس على منطقة الباحة وضواحيها ومحافظات العقيق والقرى والمندق وعدد من المراكز والقرى التابعة لها، وسال على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وأوضح نائب الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المقدم عبدالله الظبية أنه بتوجيه من مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي بن عبدالله السواط تم استنفار دوريات السلامة بجميع الإدارات الخارجية للقيام بمسح الطرق والأودية لتحذير المواطنين والمقيمين من خطورة عبور الأودية، منوهاً إلى أنه تم تنفيذ خطة لـمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في ظل انقطاع بعض الطرق والمداخل والعمل على إزالة الأضرار بمساندة الجهات الحكومية وأعضاء لجنة الدفاع المدني الرئيسية.

وبين أن مركز القيادة والسيطرة بالباحة تلقى عددا من البلاغات عن ارتفاع منسوب المياه في عدد من الأودية بمحافظات العقيق والقرى والمندق مما تسبب في احتجاز 20 شخصا ومركبة، حيث تم التعامل مع جميع الحوادث حسب ما يقتضيه الموقف من خلال مباشرة فرق الإنقاذ، وإخراج جميع المركبات وإنقاذ الأشخاص العالقين.

من جهته، أهاب اللواء السواط بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الاستجابة للتحذيرات والنداءات التي تطلقها دوريات السلامة على مداخل الأودية، والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، مؤكداً جاهزية جميع الفرق الميدانية لمواجهة حوادث الأمطار والسيول في عموم محافظات المنطقة.