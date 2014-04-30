الخدمة المدنية تدعو 18 مرشحا لوظيفة الأمن لمراجعتها

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 18 مواطناً ممن تقدموا لمسابقات وظيفية لوظائف الأمن والسلامة تم إعلانها في وقت سابق، وأجريت المسابقة بين المتقدمين وتم ترشيحهم على دفعات متوالية وحسب الأولوية في درجات المسابقة، حيث أدرجت أسماؤهم على قوائم الانتظار ويتم ترشيحهم حسب تسلسلهم في قائمة الانتظار وفور تلقي الوزارة وظائف مما تطلب الجهات الحكومية شغله مما يتوفر لديها من شواغر أو مشغولة بغير مواطنين.

ودعت الوزارة من المرشحين المعلن أسماؤهم على موقع الوزارة http://www.mcs.gov.sa، سرعة مراجعة الفروع التي تقدموا لها لاستكمال إجراءات ترشيحهم ابتداء من يوم الأحد الموافق 5 / 7 / 1435 هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس 9 / 7 / 1435هـ.