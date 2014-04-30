الداخلية والمالية تبدآن مهام جباية زكاة الأنعام

أعلنت وزارتا الداخلية والمالية بدء مهام عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام، اليوم الأربعاء، الموافق 1 / 7 / 1435 هـ، ومباشرة أعمالها في جميع مناطق المملكة، ودعتا المكلفين للمبادرة بدفع زكاتهم لتلك العوامل في جميع الموارد والمواقع المحددة لها، واستلام الوثائق المعتمدة لدفع الزكاة عيناً أو نقداً.

وجاء نص الإعلان كالتالي..

قال الله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) سورة التوبة.

واتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعث جباة الزكاة إلى المكلفين في مكان تواجدهم، واقتداء بهدي خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم - ومن سار على نهجهم في جباية زكاة بهيمة الأنعام.

فقد حرص ولاة الأمر في هذه البلاد على تطبيق هذه الشعيرة المباركة سنوياً من خلال تجهيز وإخراج عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام التي تجوب مناطق المملكة كافة، حيث تقرر خروج عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام لهذا العام اليوم الأربعاء 1 / 7 / 1435هـ.

ويسر وزارتا الداخلية والمالية أن توضح ذلك لعموم المكلفين، وتدعوهم للمبادرة بدفع زكاتهم لتلك العوامل في جميع الموارد والمواقع المحددة لها، واستلام الوثائق المعتمدة لدفع الزكاة عيناً أو نقداً، كما تدعو كافة المواطنين للتعاون مع تلك العوامل لإنجاح مهمتها وفق ما تقضي به الشريعة الإسلامية السمحة.

