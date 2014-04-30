"العمل" تطيح بتاجر تأشيرات حاول رشوة موظف

أطاحت وزارة العمل، اليوم، بأحد تجار التأشيرات الوافدين الذي حاول تقديم رشوة لأحد منسوبي وزارة العمل للحصول على التأشيرات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ممثلة بالمباحث الإدارية بمنطقة الرياض.

وأوضح نائب وزير العمل، الدكتور مفرج الحقباني، أنه منذ بدء "الوافد" بمحاولة رشوة أحد موظفي الوزارة، قام الموظف بالإبلاغ عنه فورا، وتم بالتنسيق مع المباحث الإدارية رصده ومتابعة تعاملاته التجارية، ليتم اكتشاف متاجرته بالتأشيرات داخل وخارج المملكة، وقد تم صباح اليوم إعداد كمين للإطاحة بالتاجر الوافد، وتم القبض عليه وعلى اثنين كانا برفقته، متلبسين بجرمهم.

وأكد أن محاربة الفساد تعد من أهم المحاور التي تركز عليها الوزارة لتصحيح مسارات سوق العمل وسلوكيات المتعاملين فيه، وستقوم وزارة العمل بعد استكمال التحقيقات بنشر التفاصيل، حيث يجري حاليا التحقيق لمعرفة مدى ارتباط من تم القبض عليهم بشبكات خارجية للمتاجرة بالتأشيرات.