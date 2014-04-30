الكهرباء توقع 4 عقود بقيمة 2.3 مليار ريال

وقعت الشركة السعودية للكهرباء اليوم أربعة عقود لتنفيذ مشروعات كهرباء تتجاوز قيمتها 2.3 مليار ريال، من أجل تعزيز منظومة الكهرباء في مختلف المناطق.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور صالح العواجي أن المشروع الأول هو إنشاء محطة تحويل كهرباء ذات جهد 380/132/33 كيلوفولت، تبلغ سعتها 600 ميغاوات، وتقع قرب طبرجل بمنطقة الحدود الشمالية، وسوف تسهم هذه المحطة في توفير الكهرباء لمدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية التي يجري إنشاؤها على طراز عالمي.

وقال إن المشروع الثاني فهو محطة تحويل كهرباء ذات جهد 380/115 كيلوفولت في العقير بالمنطقة الشرقية، وستساهم هذه المحطة في تعزيز منظومة الكهرباء في المنطقة الشرقية للوفاء بالطلب المتنامي على الكهرباء في المنطقة، خاصة أن منطقة العقير ستشهد قيام مشاريع تطوير العقير السياحية.

وأضاف الدكتور العواجي أن العقد الثالث لإنشاء خط هوائي مزدوج بجهد 380 كيلوفولت للربط بين محطتي التوليد في كل من تبوك وطبرجل، أما المشروع الرابع فهو لشراء المبادلات الحرارية لمشروعي انشاء محطتي التوليد الثالثة عشرة والرابعة عشرة بمنطقة الرياض.